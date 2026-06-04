Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади

·34·Ўзбекистон
Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади
Аудио версияси

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур ва Юнусобод туманларида 4 июн куни табиий газ таъминоти вақтинча тўхтатилади. Бунга режали таъмирлаш ишлари сабаб бўлади.

Маълум қилинишича, газ таъминоти соат 10:00 дан 17:00 гача тўхтатиб турилади. Ушбу вақт давомида Шайхонтоҳур туманидаги “Лабзак” СGM ҳамда Юнусобод туманидаги “Матонат” СGM ҳудудларида яшовчи аҳоли ва истеъмолчилар табиий газдан вақтинча фойдалана олмайди.

Мутасаддилар техник тадбирлар якунланиши билан газ таъминоти қайта тикланишини билдирган. Аҳолидан ушбу вақт оралиғида эҳтиёткорлик чораларига риоя қилиш, газ ускуналарини назоратсиз қолдирмаслик ва режали ишлар туфайли юзага келиши мумкин бўлган ноқулайликларни инобатга олиш сўралмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:334 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқдаКеча, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади – Zamin.uz, 04.06.2026