4 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқда

·69·Ўзбекистон
4 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқда

4 июнь куни Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида об-ҳаво ўзгарувчан тус олади. Синоптиклар айрим вилоятларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

“Ўзгидромет” маълумотларига кўра, Тошкент шаҳрида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёғингарчилик бўлиши эҳтимол қилинмоқда. Шунингдек, айрим ҳудудларда момақалдироқ кузатилиши мумкин. Ҳаво ҳарорати кечаси 19-21 даража, кундузи эса 31-33 даража атрофида бўлади.

Тошкент вилоятининг айрим туманларида ҳам ёмғир ёғиши ва чақмоқ чақиши мумкин. Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида асосан қуруқ об-ҳаво сақланиб қолади.

Фарғона водийси вилоятларида эса кечки соатларда айрим жойларда қисқа муддатли ёғингарчилик ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Ҳарорат кундузи 28-33 даражагача етади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво қуруқ бўлиб, кундузи ҳарорат 38 даражагача кўтарилиши мумкин. Бухоро, Навоий, Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳам ёғингарчилик кутилмайди.

Шамол асосан шарқий йўналишдан эсади. Айрим ҳудудларда унинг тезлиги секундига 13-18 метргача кучайиши ва чанг-тўзонлар юзага келиши мумкин.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида эса вазият нисбатан мураккаброқ бўлиши мумкин. Айрим жойларда ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши ҳамда сел-сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли бор.

Мутахассислар 2-5 июнь кунлари республика бўйлаб ҳаво ҳарорати бироз пасайишини прогноз қилмоқда. Шу билан бирга, ёғингарчиликлар сабаб тоғли ва тоғолди ҳудудларда сел хавфи сақланиб қолиши таъкидланмоқда.

Фуқароларга об-ҳаводаги ўзгаришларни инобатга олган ҳолда эҳтиёткор бўлиш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди