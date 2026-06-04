Starlink фирибгарларга қарши кураш бошлади: терминаллар бутун дунё бўйлаб ўчирилади
Starlink жамоаси расмий баёнот билан чиқиб, ноқонуний фаолиятда, хусусан, кенг кўламли онлайн фирибгарлик ва крипто-скамларда фойдаланилаётган терминалларни аниқлаш ҳамда ўчириш бўйича ҳуқуқ-тартибот идоралари ва технологик компаниялар билан фаол ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди. Компания ўз хизматларининг фақат эзгу мақсадларда қўлланилишини таъминлаш учун шубҳали қурилмаларни олдиндан блоклаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу чора-тадбирларга АҚШ Адлия вазирлиги томонидан ўтказилган биринчи “Фирибгарликка қарши кураш ҳафталиги” натижалари сабаб бўлди. Мазкур операция доирасида хусусий сектор билан ҳамкорликда Жануби-Шарқий Осиёдаги кибер ва криптофирибгарлик тармоқларига чек қўйилди. Операция натижасида 1,4 миллиондан ортиқ фирибгар аккаунтлар блокланди, 3,8 миллион доллар миқдоридаги криптовалюта музлатилди ва Таиландда бир гуруҳ жиноятчилар қўлга олинди.
Starlink технологияси сайёрамизнинг энг чекка нуқталарида — денгиз кемалари ва самолётлардан тортиб, илгари барқарор алоқа бўлмаган қишлоқларгача юқори тезликдаги интернетни таъминлаб келмоқда. Шу сабабли, жиноятчилар ушбу имкониятдан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга уринишмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Унитед Airлинес ўз самолётларида Starlink интернетини кенг жорий этишини эълон қилган эди. Шунингдек, Starlink компаниясига Европада мобил сунъий йўлдош спектри бўйича савдоларда иштирок этишга рухсат берилиши кутилмоқда.
…