Starlink фирибгарларга қарши кураш бошлади: терминаллар бутун дунё бўйлаб ўчирилади

·70·Техно
Starlink фирибгарларга қарши кураш бошлади: терминаллар бутун дунё бўйлаб ўчирилади
Аудио версияси

Starlink жамоаси расмий баёнот билан чиқиб, ноқонуний фаолиятда, хусусан, кенг кўламли онлайн фирибгарлик ва крипто-скамларда фойдаланилаётган терминалларни аниқлаш ҳамда ўчириш бўйича ҳуқуқ-тартибот идоралари ва технологик компаниялар билан фаол ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди. Компания ўз хизматларининг фақат эзгу мақсадларда қўлланилишини таъминлаш учун шубҳали қурилмаларни олдиндан блоклаш чораларини кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу чора-тадбирларга АҚШ Адлия вазирлиги томонидан ўтказилган биринчи “Фирибгарликка қарши кураш ҳафталиги” натижалари сабаб бўлди. Мазкур операция доирасида хусусий сектор билан ҳамкорликда Жануби-Шарқий Осиёдаги кибер ва криптофирибгарлик тармоқларига чек қўйилди. Операция натижасида 1,4 миллиондан ортиқ фирибгар аккаунтлар блокланди, 3,8 миллион доллар миқдоридаги криптовалюта музлатилди ва Таиландда бир гуруҳ жиноятчилар қўлга олинди.

Starlink технологияси сайёрамизнинг энг чекка нуқталарида — денгиз кемалари ва самолётлардан тортиб, илгари барқарор алоқа бўлмаган қишлоқларгача юқори тезликдаги интернетни таъминлаб келмоқда. Шу сабабли, жиноятчилар ушбу имкониятдан ўз манфаатлари йўлида фойдаланишга уринишмоқда.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Унитед Airлинес ўз самолётларида Starlink интернетини кенг жорий этишини эълон қилган эди. Шунингдек, Starlink компаниясига Европада мобил сунъий йўлдош спектри бўйича савдоларда иштирок этишга рухсат берилиши кутилмоқда.

StarlinkElon MuskКиберхавфсизликИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади