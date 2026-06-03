Ўзбекистон бензин импортини кескин оширди

·66·Ўзбекистон
Ўзбекистон бензин импортини кескин оширди

2026 йилнинг январь—апрель ойларида Ўзбекистонга импорт қилинган бензин ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан икки бараварга кўпайди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси маълумот берди.

Тўрт ой давомида мамлакатга жами 327,1 миллион доллар қийматидаги 568,7 минг тонна бензин кириб келган. Бунда бир тонна бензиннинг ўртача нархи 575 доллардан тўғри келган. Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида 163,6 миллион долларлик 280,7 минг тонна бензин импорт қилинган.

Статистика қўмитаси таҳлилига кўра, мамлакатда бензин ишлаб чиқариш ҳажми ҳам ўсишда давом этмоқда. Хусусан, январь—апрель ойларида 417,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,5 минг тоннага (7 фоиз) кўпдир.

Маълумот учун, 2025 йил сентябридан бошлаб Ўзбекистонда Аи-80 маркали бензин ишлаб чиқариш ҳамда биржа савдолари орқали сотиш тўхтатилган. “Ўзбекнефтгаз” босқичма-босқич юқори октанли (Аи-92) бензин ишлаб чиқаришга ўтаётганини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:434 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқдаКеча, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди