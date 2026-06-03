Ўзбекистон бензин импортини кескин оширди
2026 йилнинг январь—апрель ойларида Ўзбекистонга импорт қилинган бензин ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан икки бараварга кўпайди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси маълумот берди.
Тўрт ой давомида мамлакатга жами 327,1 миллион доллар қийматидаги 568,7 минг тонна бензин кириб келган. Бунда бир тонна бензиннинг ўртача нархи 575 доллардан тўғри келган. Таққослаш учун, 2025 йилнинг шу даврида 163,6 миллион долларлик 280,7 минг тонна бензин импорт қилинган.
Статистика қўмитаси таҳлилига кўра, мамлакатда бензин ишлаб чиқариш ҳажми ҳам ўсишда давом этмоқда. Хусусан, январь—апрель ойларида 417,5 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,5 минг тоннага (7 фоиз) кўпдир.
Маълумот учун, 2025 йил сентябридан бошлаб Ўзбекистонда Аи-80 маркали бензин ишлаб чиқариш ҳамда биржа савдолари орқали сотиш тўхтатилган. “Ўзбекнефтгаз” босқичма-босқич юқори октанли (Аи-92) бензин ишлаб чиқаришга ўтаётганини маълум қилган.
…