Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди

·171·Ўзбекистон
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Аудио версияси

Сурхондарё вилоятининг Шеробод туманида дунёга келган тўрт оёқли чақалоқ Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида операция қилинди. Бу ҳақида “Дарё”га Самарқанд вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи хабар берди.

Мутахассислар маълум қилишича, бола иккинчи қисми тўлиқ шаклланмаган сиам эгизаги билан туғилган. Чала ривожланган эмбрионда тананинг фақат пастки қисми шаклланган.

Чақалоқ 28 апрель куни Шерободда туғилган ва эртаси куни Самарқандга олиб келинган. Унда қўшимча оёқлар ва қўшимча жинсий аъзо аниқланган, орқа чиқариш тешиги эса шаклланмаган.

Дастлаб ҳаётини сақлаб қолиш мақсадида зарур жарроҳлик амалиёти ўтказилган. 13 май куни иккинчи операцияда ортиқча оёқлар олиб ташланган.

Ҳозирда сийдик пуфаги иккита бўлиб қолган. Шифокорлар келгусида қўшимча операцияларни амалга оширишни режалаштирмоқда.

Мутахассислар бундай ҳолатда туғилган чақалоқларнинг яшаб кетиши қийинлигини таъкидлайди, бироқ унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча чоралар кўрилмоқда.

Маълум бўлишича, она ҳомиладорлик даврида скринингдан ўтган, бироқ нуқсон аниқланмаган. Тиббиёт масъуллари текширувда эътиборсизлик бўлганини тан олган.

Айни пайтда чақалоқнинг аҳволи қониқарли, у шифокорлар назорати остида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлдиКеча, 13:24Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:334 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқдаКеча, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди