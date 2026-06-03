Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлди

·82·Ўзбекистон
Россия Ўзбекистон маҳсулотларига чеклов қўймоқчи бўлди
Аудио версияси

Россия 30 майдан бошлаб Ўзбекистондаги айрим компаниялардан мева-сабзавот маҳсулотлари экспортини тўхтатишини маълум қилди. Бироқ “Росселхознадзор” орадан кўп ўтмай ушбу хабарни расмий сайтидан олиб ташлади. Бу ҳақда “РБК” хабар берди.

Аввалроқ идора бир қатор ўзбекистонлик корхоналар энг кўп фитосанитария қоидалари бузилишига йўл қўяётганини билдирган ва уларнинг маҳсулотларига нисбатан 30 майдан чекловлар жорий этилишини эълон қилган эди.

Қарор Россияда фитосанитария хавфсизлигини таъминлаш ҳамда карантин остидаги маҳсулотларни етказиб беришдаги номувофиқликлар билан изоҳланган. Аммо кейинчалик “Росселхознадзор” мазкур маълумотни бекор қилиб, хабарни сайтидан ўчириб ташлади.

Шу билан бирга, Россия томони Ўзбекистондан мева-сабзавот маҳсулотларини хавфсиз ва узлуксиз етказиб бериш механизмини ишлаб чиқиш бўйича техник музокаралар давом этаётганини маълум қилди.

Маълумот учун, Россия 30 майдан бошлаб Арманистоннинг қатор мева-сабзавот маҳсулотларига ҳам чекловлар жорий этган. Кейинчалик ушбу рўйхатга картошка, бақлажон, олма, нок, беҳи ва қуритилган мевалар ҳам қўшилди.

Арманистон бош вазири Никол Пашинян эса экспортчиларга давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари кўрилишини ва янги бозорлар топишда ёрдам берилишини билдирган.

Россия ҳукумати сўнгги вақтларда Арманистоннинг Ғарб давлатлари ва Европа Иттифоқи билан яқинлашаётганига танқидий муносабат билдириб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Ереван ўртасида тўғридан-тўғри авиақатновлар йўлга қўйилдиБугун, 07:32Тошкентда Шайхонтоҳур ва Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиБугун, 06:23Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилиндиКеча, 14:04Мамлакатда меҳнатга лаёқатли аҳоли сони қанчага етди?Кеча, 12:43Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиКеча, 10:334 июнь куни Тошкентда ёмғир кутилмоқдаКеча, 09:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди