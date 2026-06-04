«Сити» «Милан»нинг иқтидорли дарвозабонини ўз таркибига қўшиб олмоқчи

·188·Спорт
«Сити» «Милан»нинг иқтидорли дарвозабонини ўз таркибига қўшиб олмоқчи
Аудио версияси

Европа футболи оламида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сари йирик грандлар ўртасидаги яширин курашлар қизғин палласига кирмоқда. Англиянинг амалдаги вице-чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ўз келажагини таъминлаш мақсадида навбатдаги истиқболли трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Италиялик таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скиранинг берган сўнгги маълумотларига кўра, «Милан» клубининг 18 ёшли маҳоратли посбони Алессандро Лонгони инглиз гранди билан расмий шартнома имзолашга бир қадам қолган.

Агар сўнгги сонияларда бирор-бир кутилмаган жиддий ҳолат юзага келмаса, иқтидорли посбон тез орада мутлақо бепул — эркин агент мақомида «шаҳарликлар» лагерига бориб қўшилади.

Тезкор қарор ва «Милан» билан хайрлашув

Ёш бўлишига қарамай, ўз тенгқурлари орасида катта маҳорат намойиш эта олган Алессандро Лонгони «россонери» (миланликлар) билан жорий йилнинг 30 июнь санасида якунига етадиган амалдаги меҳнат битимини узайтирмасликка қатъий қарор қилган.

Лонгони шу вақтга қадар «Милан» тизимида қуйидаги босқичларни босиб ўтди:

  • Ёшлар жамоасидаги фаолият: Клуб академияси ва ўсмирлар таркибида мунтазам равишда ўсишга эришди;

  • Дубл таркибдаги иштирок: Жамоанинг ўринбосарлари сафида бир қатор мазмунли ўйинлар ўтказди.

Бироқ, кучли рақобат сабабли у А Серия доирасида миланликларнинг асосий таркибида расмий дебют учрашувини ўтказишга улгурмади. Эндиликда у ўз омадини Англия заминида синаб кўрмоқчи.

Икки жамоанинг ортда қолган мавсумдаги натижалари

Якунланган футбол йили ушбу икки йирик клуб учун турлича кечди. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» жамоаси Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) шиддатли баҳсларида кучли иккинчи ўринни банд этган бўлса, Италия А Сериясида кутилган барқарорликни намойиш эта олмаган «Милан» клуби мавсумни бешинчи поғонада якунлашга мажбур бўлди.

Келажак пойдевори: Энцо Мареска ёш ва бўйдор италиялик посбоннинг маҳоратига юқори баҳо бермоқда ва уни келажакда жамоанинг асосий дарвозабони даражасига олиб чиқишни мақсад қилган. Эркин агент сифатида амалга оширилаётган ушбу келишув «шаҳарликлар» раҳбариятининг навбатдаги молиявий ва тактик ғалабаси сифатида кўрилмоқда.

Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Манчестер СитиМиланАлессандро ЛонгониНиколо СкираПеп ГвардиолаЭнцо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
«Сити» «Милан»нинг иқтидорли дарвозабонини ўз таркибига қўшиб олмоқчи – Zamin.uz, 04.06.2026