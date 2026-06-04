«Сити» «Милан»нинг иқтидорли дарвозабонини ўз таркибига қўшиб олмоқчи
Европа футболи оламида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сари йирик грандлар ўртасидаги яширин курашлар қизғин палласига кирмоқда. Англиянинг амалдаги вице-чемпиони ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ўз келажагини таъминлаш мақсадида навбатдаги истиқболли трансферни амалга ошириш арафасида турибди. Италиялик таниқли инсайдер ва спорт журналисти Николо Скиранинг берган сўнгги маълумотларига кўра, «Милан» клубининг 18 ёшли маҳоратли посбони Алессандро Лонгони инглиз гранди билан расмий шартнома имзолашга бир қадам қолган.
Агар сўнгги сонияларда бирор-бир кутилмаган жиддий ҳолат юзага келмаса, иқтидорли посбон тез орада мутлақо бепул — эркин агент мақомида «шаҳарликлар» лагерига бориб қўшилади.
Тезкор қарор ва «Милан» билан хайрлашув
Ёш бўлишига қарамай, ўз тенгқурлари орасида катта маҳорат намойиш эта олган Алессандро Лонгони «россонери» (миланликлар) билан жорий йилнинг 30 июнь санасида якунига етадиган амалдаги меҳнат битимини узайтирмасликка қатъий қарор қилган.
Лонгони шу вақтга қадар «Милан» тизимида қуйидаги босқичларни босиб ўтди:
Ёшлар жамоасидаги фаолият: Клуб академияси ва ўсмирлар таркибида мунтазам равишда ўсишга эришди;
Дубл таркибдаги иштирок: Жамоанинг ўринбосарлари сафида бир қатор мазмунли ўйинлар ўтказди.
Бироқ, кучли рақобат сабабли у А Серия доирасида миланликларнинг асосий таркибида расмий дебют учрашувини ўтказишга улгурмади. Эндиликда у ўз омадини Англия заминида синаб кўрмоқчи.
Икки жамоанинг ортда қолган мавсумдаги натижалари
Якунланган футбол йили ушбу икки йирик клуб учун турлича кечди. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» жамоаси Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) шиддатли баҳсларида кучли иккинчи ўринни банд этган бўлса, Италия А Сериясида кутилган барқарорликни намойиш эта олмаган «Милан» клуби мавсумни бешинчи поғонада якунлашга мажбур бўлди.
Келажак пойдевори: Энцо Мареска ёш ва бўйдор италиялик посбоннинг маҳоратига юқори баҳо бермоқда ва уни келажакда жамоанинг асосий дарвозабони даражасига олиб чиқишни мақсад қилган. Эркин агент сифатида амалга оширилаётган ушбу келишув «шаҳарликлар» раҳбариятининг навбатдаги молиявий ва тактик ғалабаси сифатида кўрилмоқда.
Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…