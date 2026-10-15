Тошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилди

·51·Ўзбекистон
Тошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилди

Тошкент шаҳри туманлари бошқарувида жиддий кадрлар алмашинуви амалга оширилди. Пойтахтнинг бирданига учта муҳим ва аҳоли гавжум бўлган тумани ҳокимлари эгаллаб турган лавозимидан расман озод этилди.

Мазкур қарор пойтахт туманлари раҳбариятида кенг кўламли янгиланишлар бошланганидан дарак бермоқда.

Лавозимидан озод этилган туман ҳокимлари рўйхати

Олинган маълумотларга кўра, қуйидаги туман раҳбарлари ўз вазифасини тарк этган:

Янги тайинловлар ва кутилаётган қарорлар

Пойтахт ҳокимлиги бошқарув тизимидаги кейинги қадамлар:

  • Ҳозирча номзодлар очиқланмади: Лавозимидан озод этилган мазкур раҳбарларнинг ўрнига қайси мутасаддилар тайинланиши бўйича ҳозирча расмий маълумот берилмаган;

  • Тез кунларда янги тайинловлар кутилмоқда: Яқин фурсат ичида халқ депутатлари туман кенгашларининг навбатдан ташқари сессиялари ўтказилиши ҳамда Чилонзор, Яшнобод ва Янгиҳаёт туманларига янги ҳокимлар тасдиқланиши кутилмоқда.

Пойтахт туманларидаги бу каби бир вақтнинг ўзида амалга оширилган истеъфолар маҳаллий бошқарув тизимида иш самарадорлигини ошириш ва ҳудудларни ривожлантиришга қаратилган янги талаблар қўйилаётгани билан изоҳланмоқда.

Тошкент туманлари кадрлар алмашинувиЧилонзор тумани ҳокимиЯшнобод тумани ҳокимиЯнгиҳаёт тумани ҳокими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Бокуда стратегик иттифоқчиликни муҳокама қилдиБугун 07:41Тошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқдаТошкентда бугун соат 20:00 дан ҳаво сифати ёмонлашиши кутилмоқдаКеча 19:03Президент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзоладиПрезидент болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича тарихий қонунни имзоладиКеча 18:49“Самарқанд нони” товар белгиси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилди“Самарқанд нони” товар белгиси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилдиКеча 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?