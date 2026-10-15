Тошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилди
Тошкент шаҳри туманлари бошқарувида жиддий кадрлар алмашинуви амалга оширилди. Пойтахтнинг бирданига учта муҳим ва аҳоли гавжум бўлган тумани ҳокимлари эгаллаб турган лавозимидан расман озод этилди.
Мазкур қарор пойтахт туманлари раҳбариятида кенг кўламли янгиланишлар бошланганидан дарак бермоқда.
Лавозимидан озод этилган туман ҳокимлари рўйхати
Олинган маълумотларга кўра, қуйидаги туман раҳбарлари ўз вазифасини тарк этган:
Чилонзор тумани: Холхўжаев Саидқаҳҳор Муҳаммадкарим ўғли — Чилонзор тумани ҳокими лавозимидан озод қилинди;
Яшнобод тумани: Рахманкулов Бахтиёр Тугамбаевич — Яшнобод тумани ҳокими лавозимидан озод этилди;
Янгиҳаёт тумани: Иногамов Хаёт Илясович — Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимидан олинди.
Янги тайинловлар ва кутилаётган қарорлар
Пойтахт ҳокимлиги бошқарув тизимидаги кейинги қадамлар:
Ҳозирча номзодлар очиқланмади: Лавозимидан озод этилган мазкур раҳбарларнинг ўрнига қайси мутасаддилар тайинланиши бўйича ҳозирча расмий маълумот берилмаган;
Тез кунларда янги тайинловлар кутилмоқда: Яқин фурсат ичида халқ депутатлари туман кенгашларининг навбатдан ташқари сессиялари ўтказилиши ҳамда Чилонзор, Яшнобод ва Янгиҳаёт туманларига янги ҳокимлар тасдиқланиши кутилмоқда.
Пойтахт туманларидаги бу каби бир вақтнинг ўзида амалга оширилган истеъфолар маҳаллий бошқарув тизимида иш самарадорлигини ошириш ва ҳудудларни ривожлантиришга қаратилган янги талаблар қўйилаётгани билан изоҳланмоқда.
Изоҳлар 0
…