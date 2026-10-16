Лазизбек Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқланди

·29·Ўзбекистон
Лазизбек Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лазизбек Пулатович Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқланди.
  • У 1989 йилда Фарғона вилоятида туғилган ва Тошкент давлат иқтисодиёт университетини тамомлаган.
  • Темиров шу кунга қадар Яшнобод туманида иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш бўйича раҳбар лавозимида ишлаган.
  • Эндиликда у Янгиҳаёт туманида янги инвестицияларни жалб этиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш бўйича дастурларни амалга оширишга бошчилик қилади.

Тошкент шаҳрининг энг ёш ва жадал ривожланаётган маъмурий бирликларидан бири — Янгиҳаёт туманига янги ҳоким тасдиқланди. Халқ депутатлари Янгиҳаёт тумани кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида Темиров Лазизбек Пулатович номзоди бир овоздан маъқулланди.

Шу кунга қадар у Яшнобод туманида иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш бўйича раҳбар сифатида фаолият юритиб келаётган эди.

Таълими ва илмий салоҳияти

Янги тайинланган ҳоким иқтисодиёт ва молия йўналишида мукаммал академик базага эга:

  • Туғилган йили ва жойи: 1989 йилда Фарғона вилоятининг Фарғона туманида таваллуд топган;

  • Олий маълумоти: 2012 йилда мамлакатнинг бош иқтисодий олий таълим муассасаси — Тошкент давлат иқтисодиёт университетини тамомлаган;

  • Магистратура даражаси: 2021 йилда мазкур университетнинг магистратура босқичини муваффақиятли тамомлаб, давлат ва иқтисодий бошқарув бўйича билимларини чуқурлаштирган.

Меҳнат йўли: Иқтисодиёт тизимидан туман раҳбарлигигача

Лазизбек Темиров давлат бошқаруви ва маҳаллий ижро ҳокимияти тизимида босқичма-босқич тажриба орттирган:

  • Масъул лавозимлар: Меҳнат фаолияти давомида молия, иқтисодиёт ҳамда давлат бошқарувининг турли муҳим тармоқларида фаолият кўрсатган;

  • Яшнобод туманидаги раҳбарлик тажрибаси: 2024 йилдан эътиборан Яшнобод тумани ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари — туман иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи лавозимида хизмат қилган;

  • Янги вазифалар: Эндиликда у Янгиҳаёт туманида янги инвестицияларни жалб этиш, инфратузилмани модернизация қилиш, янги иш ўринлари яратиш ҳамда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш бўйича устувор дастурларни амалга оширишга бошчилик қилади.

Янгиҳаёт тумани ўзининг улкан саноат ва логистика салоҳияти билан ажралиб турган бир пайтда, ҳудуд бошқарувига соҳавий иқтисодчи раҳбарнинг келиши туманнинг истиқболдаги иқтисодий кўрсаткичларига ижобий туртки бериши кутилмоқда.

Лазизбек ТемировЯнгихаёт туманиТошкент давлат иқтисодиёт университетиЯшнобод тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)8 август 11:09Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Тошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилдиТошкент шаҳрининг бирйўла учта тумани ҳокими лавозимидан озод этилдиКеча 12:26Тошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқдаТошкент шаҳрининг Сергели туманида сунъий кўл ва дам олиш маскани қурилмоқдаБугун 17:06Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиБугун 17:0016 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилинди16 октябрь учун Тошкент об-ҳаво прогнози эълон қилиндиБугун 11:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?