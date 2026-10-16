Лазизбек Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лазизбек Пулатович Темиров Янгиҳаёт тумани ҳокими лавозимига тасдиқланди.
- У 1989 йилда Фарғона вилоятида туғилган ва Тошкент давлат иқтисодиёт университетини тамомлаган.
- Темиров шу кунга қадар Яшнобод туманида иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш бўйича раҳбар лавозимида ишлаган.
- Эндиликда у Янгиҳаёт туманида янги инвестицияларни жалб этиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш бўйича дастурларни амалга оширишга бошчилик қилади.
Тошкент шаҳрининг энг ёш ва жадал ривожланаётган маъмурий бирликларидан бири — Янгиҳаёт туманига янги ҳоким тасдиқланди. Халқ депутатлари Янгиҳаёт тумани кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида Темиров Лазизбек Пулатович номзоди бир овоздан маъқулланди.
Шу кунга қадар у Яшнобод туманида иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш бўйича раҳбар сифатида фаолият юритиб келаётган эди.
Таълими ва илмий салоҳияти
Янги тайинланган ҳоким иқтисодиёт ва молия йўналишида мукаммал академик базага эга:
Туғилган йили ва жойи: 1989 йилда Фарғона вилоятининг Фарғона туманида таваллуд топган;
Олий маълумоти: 2012 йилда мамлакатнинг бош иқтисодий олий таълим муассасаси — Тошкент давлат иқтисодиёт университетини тамомлаган;
Магистратура даражаси: 2021 йилда мазкур университетнинг магистратура босқичини муваффақиятли тамомлаб, давлат ва иқтисодий бошқарув бўйича билимларини чуқурлаштирган.
Меҳнат йўли: Иқтисодиёт тизимидан туман раҳбарлигигача
Лазизбек Темиров давлат бошқаруви ва маҳаллий ижро ҳокимияти тизимида босқичма-босқич тажриба орттирган:
Масъул лавозимлар: Меҳнат фаолияти давомида молия, иқтисодиёт ҳамда давлат бошқарувининг турли муҳим тармоқларида фаолият кўрсатган;
Яшнобод туманидаги раҳбарлик тажрибаси: 2024 йилдан эътиборан Яшнобод тумани ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари — туман иқтисодиёт ва молия бўлими бошлиғи лавозимида хизмат қилган;
Янги вазифалар: Эндиликда у Янгиҳаёт туманида янги инвестицияларни жалб этиш, инфратузилмани модернизация қилиш, янги иш ўринлари яратиш ҳамда аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш бўйича устувор дастурларни амалга оширишга бошчилик қилади.
Янгиҳаёт тумани ўзининг улкан саноат ва логистика салоҳияти билан ажралиб турган бир пайтда, ҳудуд бошқарувига соҳавий иқтисодчи раҳбарнинг келиши туманнинг истиқболдаги иқтисодий кўрсаткичларига ижобий туртки бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…