Чуамени Реал Мадрид кийиниш хонасидаги можаролар ҳақида гапирди

·74·Спорт
Чуамени Реал Мадрид кийиниш хонасидаги можаролар ҳақида гапирди

Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени сўнгги пайтларда жамоа ичидаги келишмовчиликлар ҳақида тарқалган хабарларга муносабат билдирди ва жиддий айбловларни рад этди. Франция терма жамоаси йиғинида ўтказилган матбуот анжуманида футболчи матбуотда жуда кўп асоссиз маълумотлар тарқалганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Май ойи бошида Реал Мадрид машғулотлари вақтида Чуамени ва Феде Вальверде ўртасида кескин низо келиб чиққан эди. Вазият шунчалик жиддийлашган эдики, Вальверде бошидан жароҳат олиб шифохонага юборилган. Клуб расмий баёнотида уругвайлик футболчи эҳтиётсизлик оқибатида столга урилиб кетгани айтилган бўлса-да, ОАВда буни муштлашув натижаси деб талқин қилишган эди.

Чуамени кийиниш хонасидаги жанжал ҳақидаги хабарларни рад этиб: "Мен гўёки уни урганим ҳақида ўқидим. Бу мутлақо ёлғон. Реал Мадрид каби клубда ҳар бир воқеа катта шов-шувга сабаб бўлади, лекин матбуотда жуда кўп бемани гаплар пайдо бўлди. Энг муҳими, клуб нима бўлганини билади", — дея тушунтириш берди.

Маълумотларга кўра, клуб ушбу тартиббузарлик учун ҳар икки футболчини 500 000 евродан жаримага тортган. Шунга қарамай, 26 ёшли ярим ҳимоячи Вальверде билан ўртасида ҳеч қандай адоват йўқлигини ва уларнинг мақсади Реал Мадрид билан янги совринларни қўлга киритиш эканини маълум қилди.

Аввалроқ, жамоадаги муҳитни сақлаб қолиш учун ёзги трансфер ойнасида ушбу футболчилардан бири клубни тарк этиши мумкинлиги ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Бироқ Чуамени бу гап-сўзларга нуқта қўйиб, Феде билан муносабатлари жойида эканини ва бор эътиборини бўлажак мусобақаларга қаратганини таъкидлади.

Реал МадридОрельен ЧуамениФеде ВальвердеЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди