Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача
Баскониялик мураббий Баер Леверкусен бошқарувини қўлга олишга яқин турибди, бироқ Ливерпул бу борада биринчи бўлиб ҳаракат қилиши мумкин. Атиги уч йил ичида Андони Ираола мураббийлар бозоридаги энг талабгир номлардан бирига айланди. 2026-йилнинг май ойида АФК Боурнемоут билан хайрлашар экан, Ираола ўзининг муваффақиятли йўлини ҳазил билан эслади: "Мен келганимда ҳамма бу йигит ўзи ким деб сўраган эди". Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ираола бошқарувидаги "олчалар" сўнгги турда Манчестер Сити билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, Арсенал жамоасининг чемпионлигини таъминлашди. Энг муҳими, 43 ёшли мутахассис АФК Боурнемоут тарихида янги саҳифа очди. У клуб билан шартномасини узайтирмаслигини эълон қилган бўлса-да, унинг хизматларига Милан ва Конференциялар лигаси ғолиби Кристал Пелас каби клублар қизиқиш билдирмоқда.
Германиянинг киккер нашри хабарига кўра, Баер Леверкусен уни Хаби Алонсо ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ, Ливерпул кутилмаганда Арне Слот билан хайрлашишга қарор қилгани вазиятни ўзгартириб юборди. Эндиликда "қизиллар" Ираолани ўзларининг устувор мақсадига айлантиришган, бу эса Леверкузен клуби учун навбатдаги зарба бўлиши мумкин.
Ираоланинг Англиядаги фаолияти осон бошланмаган эди. 2023-йилда Раё Валлекано клубидан келган мураббий дастлабки тўққизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмади. Аммо вақт ўтиши билан у жамоани Европа лигаси йўлланмасига олиб чиқди. Англия Премер-лигаси жадвалида олтинчи ўринни эгаллаш, 15 йил олдин тўртинчи дивизионда омон қолиш учун курашган клуб учун мисли кўрилмаган натижадир.
…