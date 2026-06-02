Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача

·51·Спорт
Андони Ираола: Омадсиз стартдан Ливерпул ва Баер Леверкусен нишонигача

Баскониялик мураббий Баер Леверкусен бошқарувини қўлга олишга яқин турибди, бироқ Ливерпул бу борада биринчи бўлиб ҳаракат қилиши мумкин. Атиги уч йил ичида Андони Ираола мураббийлар бозоридаги энг талабгир номлардан бирига айланди. 2026-йилнинг май ойида АФК Боурнемоут билан хайрлашар экан, Ираола ўзининг муваффақиятли йўлини ҳазил билан эслади: "Мен келганимда ҳамма бу йигит ўзи ким деб сўраган эди". Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ираола бошқарувидаги "олчалар" сўнгги турда Манчестер Сити билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаб, Арсенал жамоасининг чемпионлигини таъминлашди. Энг муҳими, 43 ёшли мутахассис АФК Боурнемоут тарихида янги саҳифа очди. У клуб билан шартномасини узайтирмаслигини эълон қилган бўлса-да, унинг хизматларига Милан ва Конференциялар лигаси ғолиби Кристал Пелас каби клублар қизиқиш билдирмоқда.

Германиянинг киккер нашри хабарига кўра, Баер Леверкусен уни Хаби Алонсо ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бироқ, Ливерпул кутилмаганда Арне Слот билан хайрлашишга қарор қилгани вазиятни ўзгартириб юборди. Эндиликда "қизиллар" Ираолани ўзларининг устувор мақсадига айлантиришган, бу эса Леверкузен клуби учун навбатдаги зарба бўлиши мумкин.

Ираоланинг Англиядаги фаолияти осон бошланмаган эди. 2023-йилда Раё Валлекано клубидан келган мураббий дастлабки тўққизта ўйинда бирорта ҳам ғалаба қозона олмади. Аммо вақт ўтиши билан у жамоани Европа лигаси йўлланмасига олиб чиқди. Англия Премер-лигаси жадвалида олтинчи ўринни эгаллаш, 15 йил олдин тўртинчи дивизионда омон қолиш учун курашган клуб учун мисли кўрилмаган натижадир.

Андони ИраолаЛиверпулБаер ЛеверкусенАФК БоурнемоутАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди