La marque Mini à l'aube d'une nouvelle ère de design : Facelift et tout-terrain

Sous la direction de Holger Hampf, responsable du design, la marque Mini a presque terminé le renouvellement significatif de sa gamme de modèles. Hampf, arrivé en octobre 2024 du cabinet de conseil Designworks du groupe BMW en Californie, a commencé à façonner la nouvelle philosophie de design de la marque. Bien que les modèles Cooper, Countryman et Aceman soient relativement récents, des versions restylées appelées LCI (Life Cycle Impulse) devraient être introduites prochainement, selon Autocar.co.uk rapporte.

Selon Hampf, les futures mises à jour seront basées sur les retours des clients concernant la génération actuelle. On s'attend à ce que les versions restylées de la Cooper et du Countryman soient commercialisées à la fin de l'année prochaine, tandis que le crossover Aceman suivra en 2028. Ces changements marquent un tournant important pour la marque, portant le design extérieur et les capacités technologiques des véhicules Mini à un nouveau niveau.

Le responsable du design a également laissé entendre qu'un travail était en cours sur une variante tout-terrain spéciale de l'un des modèles Mini. « Nous observons une tendance à passer du temps hors de la ville et dans la nature. Nos voitures en sont-elles capables ? Absolument, attendez-vous donc à des nouveautés dans ce domaine », a-t-il déclaré. Très probablement, ce projet sera basé sur le modèle Countryman, qui dispose d'un système à quatre roues motrices (4WD).

Évoquant l'avenir de la marque Mini, Hampf a souligné que le format de la berline trois portes sera conservé. Bien que de nombreux concurrents aient abandonné ce format, la Cooper trois portes reste le cœur de la marque pour Mini. Bien que les dimensions des véhicules aient légèrement augmenté en raison des réglementations de sécurité et des technologies de capteurs, il est promis que ses proportions classiques resteront inchangées.