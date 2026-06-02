Mini markası yeni tasarım döneminin eşiğinde: Facelift ve arazi araçları

·49·Otomobil
Mini markası yeni tasarım döneminin eşiğinde: Facelift ve arazi araçları

Mini tasarım departmanı başkanı Holger Hampf liderliğinde, marka model gamını önemli ölçüde yenileme çalışmalarını neredeyse tamamladı. Ekim 2024'te BMW Group'un Kaliforniya'daki Designworks danışmanlık firmasından gelen Hampf, markanın yeni tasarım felsefesini şekillendirmeye başladı. Şu anda Cooper, Countryman ve Aceman modelleri nispeten yeni olsa da, yakında LCI (Life Cycle Impulse) olarak adlandırılan makyajlı versiyonlarının tanıtılması bekleniyor. Bu haberi Autocar.co.uk bildiriyor .

Hampf'a göre, gelecek güncellemeler müşterilerin mevcut nesil hakkındaki geri bildirimlerine dayanarak yapılacak. Tahminlere göre, yenilenen Cooper ve Countryman gelecek yılın sonunda, Aceman crossover modeli ise 2028'de satışa sunulacak. Bu değişiklikler marka için önemli bir dönüm noktası olacak ve Mini otomobillerinin dış görünümünü ve teknolojik yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak.

Ayrıca tasarım şefi, Mini modellerinden birinin off-road (arazi) odaklı özel bir varyantı üzerinde çalışıldığının sinyalini verdi. "Şehir dışına çıkma ve doğada vakit geçirme trendini gözlemliyoruz. Otomobillerimiz buna uygun mu? Kesinlikle, bu yüzden bu yönde yenilikler bekleyin" dedi. Büyük olasılıkla bu proje, dört tekerlekten çekiş (4WD) sistemine sahip Countryman modelini temel alacak.

Mini markasının geleceği hakkında konuşan Hampf, üç kapılı hatchback formatının korunacağını vurguladı. Birçok rakip bu formattan vazgeçmiş olsa da, Mini için üç kapılı Cooper markanın temel taşı olmaya devam edecek. Güvenlik düzenlemeleri ve sensör teknolojileri nedeniyle aracın boyutları biraz büyümüş olsa da, klasik oranlarının değişmeden kalacağı sözü veriliyor.

MiniBMWCooperCountrymanOtomobil
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editör

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