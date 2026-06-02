Россия 2035-йилда Ойга янги қўниш аппаратини учиришни режалаштирмоқда

·29·Техно
Россия 2035-йилда Ойга янги қўниш аппаратини учиришни режалаштирмоқда

Россиянинг “Луна-31” миссияси 2035-йилга мўлжалланган бўлиб, унинг доирасида Ой юзасига махсус учиш-қўниш аппарати юборилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти илмий раҳбари Лев Зелёний “Интеркосмос — 60” кўргазмасининг очилиш маросимидаги тақдимотида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган ҳужжатларга кўра, Россиянинг Ой дастури кенг кўламли графикни ўз ичига олади. Хусусан, 2033-йилда “Луна-30” миссияси доирасида оғир вазнли луноход учирилиши режалаштирилган. Ушбу қурилма Ойнинг қутб яқинидаги ҳудудларида моддалар таркибини ўрганиш билан шуғулланади.

Шунингдек, 2036-йил учун ҳам “Луна-31” индекси остида яна бир миссия белгиланган. Бу аппарат астрономия, ресурсларни қидириш ва биология соҳасидаги тадқиқотлар учун мўлжалланган қўниш платформаси бўлиши кўзда тутилган. Аввалроқ “Луна-28”, “Луна-29” ва “Луна-30” аппаратларини 2032–2036-йиллар оралиғида учириш имкониятлари муҳокама қилинган эди.

Яқин йиллар ичида амалга оширилиши кутилаётган асосий лойиҳалар “Луна-26” ва “Луна-27” бўлиб қолмоқда. Биринчи миссия Ойни узоқ вақт давомида ўрганувчи орбитал платформага айланади, иккинчиси эса сунъий йўлдошнинг қутб зонасига аниқ ва хавфсиз қўниш технологияларини синовдан ўтказади.

КоинотОйЛуна-31ТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин