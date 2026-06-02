Ансу Фати Монако жамоасига доимий равишда кўчиб ўтди

·51·Спорт
Ансу Фати Монако жамоасига доимий равишда кўчиб ўтди

Ансу Фати Барселона билан хайрлашишга яқин турибди. Монако клуби ижарадаги футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилди. Бу келишув каталонияликлар учун ёзги трансфер ойнаси олдидан молиявий ҳолатни яхшилаш ва маошлар фондини бўшатиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Монако Фати учун белгиланган 11 миллион евролик сотиб олиш вариантидан фойдаланади. Испания терма жамоаси аъзоси Лига 1 вакили сафида доимий асосда қолади. Бу трансфер Барселона академияси тарбияланувчисининг клубдаги узоқ йиллик фаолиятига якун ясайди.

Бир вақтлар клубнинг энг иқтидорли ёшларидан бири деб ҳисобланган Фати кетма-кет жароҳатлар туфайли ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмади. Барселона ушбу трансфердан нафақат 11 миллион евро нақд пул олади, балки футболчининг катта миқдордаги маошидан ҳам қутулади. Маълумотларга кўра, Фатининг кетиши клубга келгуси икки мавсумда қарийб 17,2 миллион евро тежаш имконини беради.

Ушбу молиявий тежаш Барселона учун жуда муҳим, чунки клуб Ла Лига томонидан ўрнатилган 1:1 сарф-харажат қоидасига қайтишга ҳаракат қилмоқда. Агар клуб ушбу тизимга қайтса, сотилган футболчилар ва тежалган маошлардан тушган барча маблағни янги трансферлар учун тўлиқ йўналтириш ҳуқуқига эга бўлади.

БарселонаМонакоАнсу ФатиТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди