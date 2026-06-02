Ансу Фати Монако жамоасига доимий равишда кўчиб ўтди
Ансу Фати Барселона билан хайрлашишга яқин турибди. Монако клуби ижарадаги футболчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олиш бандини фаоллаштиришга қарор қилди. Бу келишув каталонияликлар учун ёзги трансфер ойнаси олдидан молиявий ҳолатни яхшилаш ва маошлар фондини бўшатиш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Монако Фати учун белгиланган 11 миллион евролик сотиб олиш вариантидан фойдаланади. Испания терма жамоаси аъзоси Лига 1 вакили сафида доимий асосда қолади. Бу трансфер Барселона академияси тарбияланувчисининг клубдаги узоқ йиллик фаолиятига якун ясайди.
Бир вақтлар клубнинг энг иқтидорли ёшларидан бири деб ҳисобланган Фати кетма-кет жароҳатлар туфайли ўз салоҳиятини тўлиқ намоён эта олмади. Барселона ушбу трансфердан нафақат 11 миллион евро нақд пул олади, балки футболчининг катта миқдордаги маошидан ҳам қутулади. Маълумотларга кўра, Фатининг кетиши клубга келгуси икки мавсумда қарийб 17,2 миллион евро тежаш имконини беради.
Ушбу молиявий тежаш Барселона учун жуда муҳим, чунки клуб Ла Лига томонидан ўрнатилган 1:1 сарф-харажат қоидасига қайтишга ҳаракат қилмоқда. Агар клуб ушбу тизимга қайтса, сотилган футболчилар ва тежалган маошлардан тушган барча маблағни янги трансферлар учун тўлиқ йўналтириш ҳуқуқига эга бўлади.
…