La marca Mini ante una nueva era de diseño: Facelift y todoterrenos

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La marca Mini ante una nueva era de diseño: Facelift y todoterrenos

Bajo el liderazgo del jefe de diseño Holger Hampf, la marca Mini casi ha completado la renovación significativa de su gama de modelos. Hampf, quien llegó en octubre de 2024 desde la consultora Designworks del Grupo BMW en California, ha comenzado a dar forma a la nueva filosofía de diseño de la marca. Aunque los modelos Cooper, Countryman y Aceman son relativamente nuevos, se espera que pronto se presenten versiones rediseñadas conocidas como LCI (Life Cycle Impulse), según informa Autocar.co.uk informa.

Según Hampf, las próximas actualizaciones se basarán en los comentarios de los clientes sobre la generación actual. Se espera que el Cooper y el Countryman renovados salgan a la venta a finales del próximo año, y el crossover Aceman lo hará en 2028. Estos cambios marcan un punto de inflexión importante para la marca, llevando el diseño exterior y las capacidades tecnológicas de los vehículos Mini a un nuevo nivel.

El jefe de diseño también insinuó que se está trabajando en una variante todoterreno especial de uno de los modelos Mini. "Estamos observando una tendencia a pasar tiempo fuera de la ciudad y en la naturaleza. ¿Son nuestros coches capaces de esto? Absolutamente, así que esperen novedades en esta dirección", dijo. Lo más probable es que este proyecto se base en el modelo Countryman, que cuenta con un sistema de tracción total (4WD).

Al hablar sobre el futuro de la marca Mini, Hampf enfatizó que se mantendrá el formato de hatchback de tres puertas. Aunque muchos competidores han abandonado este formato, el Cooper de tres puertas sigue siendo la esencia de la marca para Mini. Aunque las dimensiones del vehículo han aumentado ligeramente debido a las normas de seguridad y las tecnologías de sensores, se promete que sus proporciones clásicas permanecerán inalteradas.

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Sardor Ergashev
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