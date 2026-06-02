Каннаваро Канадага қарши мағлубиятдан кейин муҳим хулосаларни айтди...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Канадага қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди ва мағлубиятга учради. Натижа мухлислар учун ёқимсиз бўлгани табиий, аммо бундай ўйинларнинг асосий вазифаси фақат ҳисоб эмас, балки жамоанинг ҳақиқий ҳолатини кўриш, хатоларни аниқлаш ва мундиал олдидан керакли хулосалар чиқаришдан иборат.
Учрашувдан кейин “оқ бўрилар” бош мураббийи Фабио Каннаваро ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Италиялик мутахассис мағлубият сабабларини яширмади, айниқса биринчи ва иккинчи бўлимдаги ўйин сифати ўртасидаги фарққа алоҳида тўхталди.
Каннаваронинг айтишича, ҳар қандай учрашувда хатолар бўлиши табиий. Аммо бундай хатоларни Жаҳон чемпионатида эмас, айнан тайёргарлик ўйинларида кўриш ва тузатиш жамоа учун фойдалироқ.
“Ҳар қандай учрашувларда албатта хатолар бўлади. Хатоларни 10 кундан кейинги ўйинларда эмас, айнан мана шундай ўртоқлик ўйинларида қилган яхшироқ. Футбол шундай”, — деди Каннаваро.
Мураббий биринчи бўлимда Ўзбекистон терма жамоаси анча ихчам, агрессив ва фаол ўйнаганини таъкидлади. Бу паллада футболчилар рақибга босим ўтказишга, майдонда бир-бирига яқин ҳаракат қилишга ва ўйин темпини ушлаб туришга ҳаракат қилган.
Бироқ иккинчи бўлимда вазият ўзгарди. Каннаваро жамоа тўп назоратини кўпроқ қўлга олишни истаганини, аммо шу жараёнда интенсивлик пасайиб кетганини айтди. Айнан шу ҳолат бир нечта хатоларга сабаб бўлган ва Канада каби кучли рақиб бундай вазиятларда дарҳол жазолашини кўрсатган.
“Биринчи бўлимда жамоамиз ихчам ва агрессив ўйнади. Иккинчи бўлимда эса тўп назоратини кўпроқ қўлга олишни хоҳладик. Аммо интенсивликни йўқотдик ва бир нечта хатоларга йўл қўйдик. Бундай ўйинларда хато қилсангиз, бунинг учун жазоланасиз”, — дея таъкидлади у.
Каннаваро футболчиларидан айнан биринчи бўлимдаги каби юқори суръат ва босимни бутун ўйин давомида сақлашни кутганини яширмади. Унинг айтишича, у Ўзбекистон терма жамоасига келганидан бери жамоа юқори интенсивликда ўйнаш устида ишламоқда.
Бу жуда муҳим жиҳат. Чунки Осиё футболидаги темп ва халқаро даражадаги ўйин суръати ўртасида катта фарқ бор. Жаҳон чемпионатида рақиблар тезроқ қарор қабул қилади, камроқ хато қилади ва ҳар бир бўшлиқдан фойдаланади. Каннаваро ҳам айнан шу фарқни яхши тушунишини айтди.
“Футболчиларимдан айнан биринчи бўлимдагидек интенсивликни кутгандим. Мен келганимдан бери юқори интенсивликда ўйнаш устида ишлаяпмиз. Осиё футболи билан халқаро футбол ўртасидаги фарқни яхши биламан. Бу осон эмас, аммо биринчи бўлимда жамоамда кўплаб ижобий жиҳатларни кўрдим”, — деди мураббий.
Италиялик мутахассис Канада терма жамоаси ҳақида ҳам илиқ фикр билдирди. У бу жамоани анчадан бери кузатиб боришини, Канада футболи сўнгги йилларда сезиларли даражада ўсганини ва мамлакатда футболга қизиқиш ортганини қайд этди.
“Мен Канада терма жамоасини анчадан бери кузатиб бораман. У ерда кўплаб дўстларим бор. Сўнгги уч-тўрт йил ичида жамоа сезиларли даражада ўсди. Футбол Канадада жуда оммалашди. Кўплаб дўстларим билан суҳбатлашдим. Бугун ҳам жуда иқтидорли футболчиларни кўрдим”, — деди Каннаваро.
Учрашув давомида айрим жароҳатлар билан боғлиқ хавотирлар ҳам юзага келди. Каннаваро юқори интенсивликдаги ўйинларда бундай ҳолатлар бўлиб туришини айтди. Шу билан бирга, ҳозирча жиддий муаммо йўқлигини, футболчилар ҳолати кейинги кунларда яна кўриб чиқилишини таъкидлади.
“Юқори интенсивликда ўйнаганда жароҳатлар бўлиб туради. Ҳозирча жиддий нарса йўқ. Эртага ва индинга кўрамиз”, — деди у.
Мураббий учрашувдаги энг катта ноқулайликлардан бири совуқ об-ҳаво бўлганини ҳам тилга олди. Шунга қарамай, стадионга кўплаб мухлислар келгани ва миллий жамоамизни қўллаб-қувватлагани футболчилар учун ёқимли ҳолат бўлган.
“Менимча, бугун ҳамма учун энг катта муаммо совуқ об-ҳаво бўлди. Шунга қарамай, кўплаб мухлислар стадионга келишди. Бундай қўллаб-қувватлаш остида ўйнаш биз учун жуда ёқимли бўлди”, — дея қўшимча қилди Каннаваро.
Ўзбекистон терма жамоаси учун Канададаги мухлислар қўллаб-қувватлови алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Хорижда ҳам ўзбек байроқлари, миллий либослар ва ватандошлар овозини кўриш футболчиларга қўшимча руҳ бағишлагани аниқ. Каннаваро ҳам стадионга келган мухлисларга миннатдорчилик билдирди.
“Бундай стадионда ўйнаш имкониятига эга бўлсангиз, бундан завқланишингиз ва қадрлашингиз керак. Бизни қўллаб-қувватлаш учун келган мухлисларга раҳмат айтишимиз керак. Бугун бу совуқ ҳавода стадионга келиш осон бўлмади”, — деди мураббий.
Каннаваро Жаҳон чемпионатидаги рақиблар ҳақида ҳам гапирди. Ўзбекистон миллий жамоаси гуруҳ босқичида Португалия, Колумбия ва Конго терма жамоаларига қарши майдонга тушади. Мураббий ушбу рақиблар жуда кучли эканини, айниқса Португалия ва Колумбия дунёнинг энг кучли жамоалари қаторида туришини таъкидлади.
Аммо Каннаваро ўз футболчиларига муҳим фикрни етказган: Ўзбекистонда йўқотадиган ҳеч нарса йўқ. Бу мамлакат тарихидаги илк Жаҳон чемпионати ва футболчилар бундай имкониятдан завқ олиши керак.
“Португалия, Колумбия ва Конго жуда кучли жамоалар. Улардан иккитаси дунёнинг энг кучли терма жамоалари қаторига киради. Улар билан ўйнаш жуда қийин бўлишини биламиз. Аммо футболчиларимга ҳам айтдим: бизда йўқотадиган ҳеч нарса йўқ. Бу мамлакатимиз тарихидаги илк Жаҳон чемпионати. Шунинг учун уларга фақат битта нарсани айтаман — бундан завқланинг. Жаҳон чемпионатида ўйнаш имконияти ҳар доим ҳам насиб этавермайди”, — деди Каннаваро.
Бу сўзлар миллий жамоамиз учун жуда муҳим руҳий йўналиш бўлиши мумкин. Ҳа, рақиблар кучли. Ҳа, хатолар бор. Аммо Ўзбекистон илк бор мундиалга чиқмоқда ва бу имконият футболчилар учун ҳаётларидаги энг катта саҳналардан бирига айланади.
Мураббий Абдуқодир Ҳусанов ҳақида ҳам алоҳида фикр билдирди. Каннаваро ёш ҳимоячининг салоҳияти жуда юқори эканини, аммо у ҳали янада ўсиши ва айрим жиҳатларда тажриба тўплаши кераклигини айтди.
“Ҳусанов жуда яхши футболчи. У ҳали янада ривожланиши мумкин, чунки унинг салоҳияти жуда катта. Баъзан ҳаддан ташқари агрессив бўлиб кетади, ҳозир эса вазиятларни яхшироқ ўқишни ўрганиши керак. Аммо ҳимоячи сифатида у жуда ҳам яхши футболчи”, — деди мураббий.
Бу баҳо Ҳусанов учун ҳам мақтов, ҳам ишора. У юқори даражадаги ҳимоячи сифатида тан олинмоқда, аммо халқаро футболда фақат куч ва агрессия етарли эмас. Вазиятни олдиндан ўқиш, тўғри позиция танлаш ва керакли пайтда совуққон қарор қабул қилиш ҳам катта аҳамиятга эга.
Канадага қарши мағлубият, албатта, ёқимли эмас. Аммо бу ўйин Каннаваро ва унинг штаби учун кўплаб хулосалар берди. Биринчи бўлимдаги интенсивлик — ижобий сигнал. Иккинчи бўлимдаги хатолар эса мундиал олдидан албатта тузатилиши керак бўлган жиҳатлар.
Энди Ўзбекистон терма жамоаси учун асосий вазифа — бу мағлубиятни тўғри қабул қилиш, керакли сабоқ чиқариш ва кейинги ўйинларда янада барқарорроқ ҳаракат қилиш. Жаҳон чемпионатида бундай хатолар кечирилмайди. Лекин айнан шунинг учун ҳам ўртоқлик ўйинлари бор: йиқилиш, ўрганиш ва вақтида кучайиш учун.
Миллий жамоамиз олдида тарихий мундиал турибди. Каннаваро айтганидек, бу имкониятдан завқланиш керак. Аммо завқ билан бирга интизом, тезлик ва хатолар устида жиддий ишлаш ҳам шарт. Чунки катта саҳнада ҳар бир детал натижани ҳал қилади.
…