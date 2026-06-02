SpaceX компаниясининг МкГрегор полигонидаги кенгайиш жараёни ҳавода тасвирланди
SpaceX компанияси Техас штатидаги МкГрегор полигонида қурилиш ишларини жадал суръатларда давом эттирмоқда. Ушбу ҳудуд дунёдаги энг йирик ракета двигателларини синовдан ўтказиш мажмуаси ҳисобланади. 2026-йил 31-май куни учувчи КлаудиусНДХ ва NASAСпасефlight ишқибози Адам Кукер томонидан амалга оширилган аэрофотосуратлар марказнинг мисли кўрилмаган даражада кенгайганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги кадрларда асосий кириш қисмида қурилаётган янги бинолар, ракета компонентларини синовдан ўтказиш учун мўлжалланган фаол зоналар ҳамда махсус ўралган Falcon 9 биринчи босқич (Стаге 1) ва бир нечта иккинчи босқич (Стаге 2) ракеталари акс этган. Шунингдек, ҳудудда қурилиш жараёни якунланаётган улкан янги иншоот ҳам кўзга ташланади.
МкГрегор полигони SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у Raptor ва Merlin двигателларини оловли синовдан ўтказиш бўйича асосий хаб вазифасини ўтайди. Компания ўзининг коинотга парвозлар сонини оширишни режалаштираётган бир пайтда, ушбу полигоннинг инфратузилмасини кенгайтириш миссиялар хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.
…