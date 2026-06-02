SpaceX компаниясининг МкГрегор полигонидаги кенгайиш жараёни ҳавода тасвирланди

·101·Техно
SpaceX компаниясининг МкГрегор полигонидаги кенгайиш жараёни ҳавода тасвирланди

SpaceX компанияси Техас штатидаги МкГрегор полигонида қурилиш ишларини жадал суръатларда давом эттирмоқда. Ушбу ҳудуд дунёдаги энг йирик ракета двигателларини синовдан ўтказиш мажмуаси ҳисобланади. 2026-йил 31-май куни учувчи КлаудиусНДХ ва NASAСпасефlight ишқибози Адам Кукер томонидан амалга оширилган аэрофотосуратлар марказнинг мисли кўрилмаган даражада кенгайганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги кадрларда асосий кириш қисмида қурилаётган янги бинолар, ракета компонентларини синовдан ўтказиш учун мўлжалланган фаол зоналар ҳамда махсус ўралган Falcon 9 биринчи босқич (Стаге 1) ва бир нечта иккинчи босқич (Стаге 2) ракеталари акс этган. Шунингдек, ҳудудда қурилиш жараёни якунланаётган улкан янги иншоот ҳам кўзга ташланади.

МкГрегор полигони SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у Raptor ва Merlin двигателларини оловли синовдан ўтказиш бўйича асосий хаб вазифасини ўтайди. Компания ўзининг коинотга парвозлар сонини оширишни режалаштираётган бир пайтда, ушбу полигоннинг инфратузилмасини кенгайтириш миссиялар хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди.

SpaceXElon MuskМкГрегорFalcon 9Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин