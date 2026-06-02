Канададаги мағлубият: Халқаор нашр терма жамоамиз ўйинини таҳлил қилди
Тарихий Жаҳон чемпионати старти арафасида турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси Шимолий Америка қитъасида ўз кучини синаб кўрмоқда. Фабио Каннаваро шогирдлари мундиалга кўриладиган тайёргарлик режаси асосида мусобақа мезбонларидан бири — Канада терма жамоасига қарши Эдмонтон шаҳрида назорат баҳсини ўтказди. Қизиқарли ва шиддатли кечган учрашувда вакилларимиз майдон эгаларига 0:2 ҳисобида имкониятни бой беришди.
Айни пайтда нуфузли спорт нашрлари бўлажак мундиал иштирокчиларининг жисмоний ва тактик ҳолатини синчиклаб ўрганмоқда. Хусусан, машҳур The World Inform нашри Эдмонтондаги баҳсда ўз имкониятлари даражасида тўп сура олмаган ва танқидлар нишонига айланган ўзбекистонлик футболчилар рўйхатини эълон қилди.
ФИФА рейтингида орадаги фарқ катта (Канада 30-ўринда, Ўзбекистон эса 50-поғонада) бўлгани боис, океан орти футболчилари ўйин давомида катта устунликка эга бўлишди ва ҳақли ғалабани қўлга киритишди. Мезбонлар иккала голни ҳам иккинчи бўлимда киритишган бўлса, ҳамюртларимиз уларга жавоб қайтаришга йўл топа олишмади.
Нашр томонидан энг паст балл билан баҳоланган футболчиларимизнинг ўйини қуйидагича таҳлил қилинди:
Абдувоҳид Неъматов – 3,0
Гарчи Канада вакиллари яккама-якка курашларда ва алдамчи ҳаракатларда яққол устунлик қилган бўлишса-да, дарвозамиз томон йўлланган аниқ зарбалар сони у қадар кўп бўлгани йўқ. Неъматов икки бор муқаррар голдан жамоани қутқариб қолди, бироқ ўз дарвозасидан шунча тўп олиб чиқишга ҳам мажбур бўлди.
Айниқса, биринчи гол урилган вазиятда посбонимиз яқин бурчакни ёпиши лозим эди, аммо кучли зарбадан сўнг тўп унга тегиб, рикошет (йўналишини ўзгартириш) ҳолатида тўрга бориб тушди. Иккинчи гол эса узоқ бурчакка аниқ жойланди. Бундан ташқари, рақибнинг офсайд (ўйиндан ташқари ҳолат) туфайли ҳисобга олинмаган голи ҳам айнан яқин бурчакка йўналтирилган бўлиб, Абдувоҳид ҳужум вақтида қоида бузилганини сезмай қолганди.
Одилжон Ҳамробеков ва Отабек Шукуров – 3,0
Терма жамоамизнинг энг ишончли нуқтаси ҳисобланган ярим ҳимоя маркази бу сафар кутилган даражада ўйнай олмади. Таянч зонасида рақиб учун жуда кўп бўш майдонлар тақдим этилди, бу эса ҳимоячиларимизга тушадиган босим ва юкламани икки ҳисса ошириб юборди.
Рақамларга мурожаат қилсак, Ҳамробеков майдондаги 10 та яккакурашнинг 8 тасида рақибга имкониятни бой берди. Шунингдек, у уч марта қоида бузди ва уч бор алдаб ўтилди. Шукуров эса 11 та дуэлнинг нақд 9 тасида мағлуб бўлди — у икки бор қўполлик ишлатган бўлса, рақиблар уни тўрт марта дриблинг эвазига ортда қолдириб кетишди.
Элдор Шомуродов – 3,0
Канаданинг умумий устунлигига қарамай, ҳамюртларимиз биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ҳисобни очиш учун бир нечта қулай имкониятларни юзага келтиришганди. Бундай вазиятларда асосий масъулият жамоа тўпурари Элдор Шомуродов зиммасига тушиши лозим эди.
Тажрибали ҳужумчимиз рақиб посбони Максим Крепо билан икки бор мутлақо яккама-якка вазиятга чиқиб борди:
Биринчи вазиятда: Элдор ноқулай ҳолатда ноаниқ зарба йўллади ва тўп дарвоза устунининг чап томонидан ўтиб кетди.
Иккинчи вазиятда: У дарвозанинг ўнг бурчагини нишонга олди, бироқ канадаликлар кипери маҳорат кўрсатиб, тўпни қайтарди.
Шомуродов биринчи таймда стандарт вазиятдан узатилган тўпни бош билан тўсин остига йўналтирганди, аммо бу ерда ҳам рақиб посбони тўпни чиқариб юборди ва барибир ҳакамлар офсайд қайд этишди. Ҳужумчимиз майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, иккинчи бўлимда деярли кўзга ташланмади.
Олдинда синовли баҳс: Мағлубият — бу фожиа эмас, балки хатолар устида ишлаш учун ажойиб имкониятдир. Энди Фабио Каннаваро бошчилигидаги миллий терма жамоамиз навбатдаги жиддий назорат учрашувини дунё футболи грандларидан бири — Нидерландия терма жамоасига қарши ўтказади. Вакилларимизга бўлажак баҳсда омад тилаб қоламиз!
…