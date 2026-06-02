Бренд Mini на пороге новой эры дизайна: фейслифтинг и внедорожники

·49·Авто
Бренд Mini на пороге новой эры дизайна: фейслифтинг и внедорожники
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Под руководством главы отдела дизайна Mini Хольгера Хампфа бренд практически завершил работу над значительным обновлением своего модельного ряда. Хампф, пришедший в октябре 2024 года из консалтинговой фирмы Десигнворкс (подразделение BMW Груп в Калифорнии), приступил к формированию новой философии дизайна бренда. Несмотря на то, что модели Купер, Кунтрйман и Акеман относительно новые, вскоре ожидается выпуск их рестайлинговых версий, известных как ЛКИ (Лифе Кйкле Импулсе). Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

По словам Хампфа, будущие обновления будут основаны на отзывах клиентов о текущем поколении. Предполагается, что обновленные Купер и Кунтрйман появятся в продаже в конце следующего года, а кроссовер Акеман — в 2028 году. Эти изменения станут важной вехой для бренда, выводя внешний вид и технологические возможности автомобилей Mini на новый уровень.

Также глава отдела дизайна намекнул на разработку специальной внедорожной версии одной из моделей Mini. «Мы наблюдаем тренд на поездки за город и отдых на природе. Способны ли наши автомобили на это? Безусловно, поэтому ждите новинок в этом направлении», — сказал он. Скорее всего, этот проект будет основан на модели Кунтрйман с системой полного привода (4WD).

Говоря о будущем бренда Mini, Хампф подчеркнул, что формат трехдверного хэтчбека будет сохранен. Несмотря на то, что многие конкуренты отказались от этого формата, для Mini трехдверный Купер остается основой бренда. Хотя габариты автомобиля немного увеличились из-за правил безопасности и сенсорных технологий, обещано, что его классические пропорции останутся неизменными.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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