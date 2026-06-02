Vivo Х500 Ultra телеконвертерсиз 10 карра оптик зумга эга бўлади

·44·Техно
Vivo Х500 Ultra телеконвертерсиз 10 карра оптик зумга эга бўлади

Янги сиздирилган маълумотларга кўра, Vivo компанияси ўзининг навбатдаги Ultra сериясидаги флагмани учун анча узун масофали зум камерасини синовдан ўтказмоқда. Маълум қилинишича, Vivo Х500 Ultra модели 10 карра оптик яқинлаштириш имкониятига эга телеобъектив билан жиҳозланади. Шу билан бирга, бутун Vivo Х500 линияси қўшимча телеконвертерларни қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги X300 Ultra модели тахминан 3,7 карра оптик зумга эга 200 мегапикселли перископик камерадан фойдаланади. Бироқ, рақобатчилар аллақачон кучлироқ ечимларни таклиф қила бошладилар. Масалан, Oppo Финд Х9 Ultra модели 3 карра зумли 200 мегапикселли телеобъектив ва 10 карра зумли алоҳида 50 мегапикселли перископик камера комбинациясидан фойдаланади, бу эса узоқ масофадан суратга олишда унга устунлик беради.

Vivo анъанавий равишда мобил фотография соҳасида, айниқса Зеисс билан кўп йиллик ҳамкорлиги туфайли энг фаол брендлардан бири ҳисобланади. Янги қурилма ушбу ҳамкорликнинг навбатдаги йирик қадами бўлиши кутилмоқда.

Ушбу маълумотларни тарқатган Смарт Piкачу инсайдери аввал ҳам мобил бозор янгиликлари, хусусан, Xiaomi қурилмалари ҳақида аниқ хабарлар берган. У Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшети ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган эди.

VivoСмартфонКамераТехнологияЗеисс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин