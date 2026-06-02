Vivo Х500 Ultra телеконвертерсиз 10 карра оптик зумга эга бўлади
Янги сиздирилган маълумотларга кўра, Vivo компанияси ўзининг навбатдаги Ultra сериясидаги флагмани учун анча узун масофали зум камерасини синовдан ўтказмоқда. Маълум қилинишича, Vivo Х500 Ultra модели 10 карра оптик яқинлаштириш имкониятига эга телеобъектив билан жиҳозланади. Шу билан бирга, бутун Vivo Х500 линияси қўшимча телеконвертерларни қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги X300 Ultra модели тахминан 3,7 карра оптик зумга эга 200 мегапикселли перископик камерадан фойдаланади. Бироқ, рақобатчилар аллақачон кучлироқ ечимларни таклиф қила бошладилар. Масалан, Oppo Финд Х9 Ultra модели 3 карра зумли 200 мегапикселли телеобъектив ва 10 карра зумли алоҳида 50 мегапикселли перископик камера комбинациясидан фойдаланади, бу эса узоқ масофадан суратга олишда унга устунлик беради.
Vivo анъанавий равишда мобил фотография соҳасида, айниқса Зеисс билан кўп йиллик ҳамкорлиги туфайли энг фаол брендлардан бири ҳисобланади. Янги қурилма ушбу ҳамкорликнинг навбатдаги йирик қадами бўлиши кутилмоқда.
Ушбу маълумотларни тарқатган Смарт Piкачу инсайдери аввал ҳам мобил бозор янгиликлари, хусусан, Xiaomi қурилмалари ҳақида аниқ хабарлар берган. У Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшети ҳақидаги маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган эди.
…