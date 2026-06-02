Тарихдаги илк проэксион экранли Волга: К50, К40 ва К50 комплектациялари

·46·Авто
Тарихдаги илк проэксион экранли Волга: К50, К40 ва К50 комплектациялари

Янги Волга бренди Россия бозори учун мўлжалланган барча моделларининг техник хусусиятлари ва комплектацияларини расман эълон қилди. Линейкадан иккита кроссовер — К40 (Geely Atlas базасида) ва К50 (Geely Монжаро базасида), шунингдек, К50 седани (Geely Префасе базасида) ўрин олган. Ҳар бир модел харидорларга уч хил жиҳозланиш даражасида таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Волга К40 кроссовери "Стандарт", "Комфорт" ва "Премиум" версияларида сотувга чиқади. Бошланғич модел 147 от кучига эга 1,5 литрли двигател ва 7 поғонали роботлашган узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Юқори версиялар эса 200 от кучига эга 2,0 литрли мотор, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатмали тизимга эга бўлади. Базавий жиҳозлардан 18 дюймли дисклар, экотеридан ишланган салон ва круиз-контрол ўрин олган.

Волга К50 седани ҳам уч хил комплектацияда тақдим этилади. Унинг базавий варианти 150 от кучига эга 2,0 литрли турбомотор ва 7 поғонали робот билан таъминланган бўлса, юқори модификацияларда двигател қуввати 200 от кучигача оширилган. Автомобилнинг интерери қора шифт ва экотери билан безатилган бўлиб, барча ўриндиқлар иситиш тизими ва икки зонали иқлим назорати билан жиҳозланган.

Энг қиммат ва ҳашаматли модел ҳисобланган Волга К50 ўзининг заmsҳали шифти, проэксион экрани ва 11 та динамикли аудиотизими билан ажралиб туради. Шунингдек, ушбу моделда адаптив круиз-контрол, 360 даражали кўриниш камераси ва смартфонлар учун сиmsиз қувватлагич каби замонавий технологиялар мавжуд бўлади. Автомобиллар беш хил рангда, жумладан, кумушранг, оч яшил ва ёрқин кўк металлик рангларида сотилади.

ВолгаАвтомобилGeelyКроссоверСедан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди