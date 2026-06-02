Тенет Т8 кроссоверининг янги беш ўринли ва олд узатмали версияси тақдим этилди
Россиянинг Тенет бренди ўзининг флагман кроссовери Т8 моделининг янги версиясини эълон қилди. Эндиликда ушбу модел етти ўринли талқиндан ташқари, шаҳар шароитида ҳайдашга мўлжалланган беш ўринли ва олд узатмали (ФWD) конфигурацияда ҳам сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги модификацияни ишлаб чиқариш қарори мижозларнинг фикр-мулоҳазалари асосида қабул қилинган. Кўплаб ҳайдовчилар шаҳар ичида ҳаракатланиш учун янада маневрли ва тежамкор версияга эҳтиёж борлигини билдиришган. Янги Тенет Т8 186 от кучига эга 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали, икки модали "ҳўл" муфтали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган.
Автомобилнинг техник кўрсаткичлари ҳам диққатга сазовор: аралаш сиклда ёқилғи сарфи 100 км учун 7,7 литрни ташкил этади. Салон қисмида 15,6 дюймли мультимедиа экрани, 10,3 дюймли рақамли асбоблар панели, панорамали том, икки ҳудудли иқлим назорати ва 8 та динамикли аудиотизим ўрнатилган. Шунингдек, барча ўриндиқлар, рул ва олд ойнани иситиш функциясини ўз ичига олган тўлиқ қишки пакет мавжуд.
Кроссовернинг юкхонаси ҳажми 889 литрга тенг бўлиб, орқа ўриндиқлар йиғилганда бу кўрсаткич 1930 литргача кенгаяди. Автомобил Калугадаги "АГР" холдинги заводида ишлаб чиқарилмоқда. Модел маҳаллий иқлим ва йўл шароитларига мослаштирилган: кузов коррозияга қарши махсус ишловдан ўтказилган, пастки қисми эса реагентлар ва шағалдан ҳимояланган.
…