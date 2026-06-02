Тенет Т8 кроссоверининг янги беш ўринли ва олд узатмали версияси тақдим этилди

·20·Авто
Тенет Т8 кроссоверининг янги беш ўринли ва олд узатмали версияси тақдим этилди

Россиянинг Тенет бренди ўзининг флагман кроссовери Т8 моделининг янги версиясини эълон қилди. Эндиликда ушбу модел етти ўринли талқиндан ташқари, шаҳар шароитида ҳайдашга мўлжалланган беш ўринли ва олд узатмали (ФWD) конфигурацияда ҳам сотувга чиқарилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги модификацияни ишлаб чиқариш қарори мижозларнинг фикр-мулоҳазалари асосида қабул қилинган. Кўплаб ҳайдовчилар шаҳар ичида ҳаракатланиш учун янада маневрли ва тежамкор версияга эҳтиёж борлигини билдиришган. Янги Тенет Т8 186 от кучига эга 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали, икки модали "ҳўл" муфтали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган.

Автомобилнинг техник кўрсаткичлари ҳам диққатга сазовор: аралаш сиклда ёқилғи сарфи 100 км учун 7,7 литрни ташкил этади. Салон қисмида 15,6 дюймли мультимедиа экрани, 10,3 дюймли рақамли асбоблар панели, панорамали том, икки ҳудудли иқлим назорати ва 8 та динамикли аудиотизим ўрнатилган. Шунингдек, барча ўриндиқлар, рул ва олд ойнани иситиш функциясини ўз ичига олган тўлиқ қишки пакет мавжуд.

Кроссовернинг юкхонаси ҳажми 889 литрга тенг бўлиб, орқа ўриндиқлар йиғилганда бу кўрсаткич 1930 литргача кенгаяди. Автомобил Калугадаги "АГР" холдинги заводида ишлаб чиқарилмоқда. Модел маҳаллий иқлим ва йўл шароитларига мослаштирилган: кузов коррозияга қарши махсус ишловдан ўтказилган, пастки қисми эса реагентлар ва шағалдан ҳимояланган.

ТенетТенет Т8КроссоверАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди