Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобил
Хитойнинг Леапмотор бренди ўзининг янги Б05 электр хатчбекини Буюк Британия бозорига олиб чиқмоқда. Июль ойидан бошлаб сотувга чиқадиган ушбу модел 28,995 фунт стерлингдан бошланувчи нархи билан Cupra Борн ва Renault Мегане каби рақобатчиларидан сезиларли даражада арзонроқ бўлиши кутилмоқда. Автомобил 174 кВ гача қувватланиш имкониятига эга бўлиб, унинг аккумуляторини 17 дақиқа ичида 30 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Техник жиҳатдан Леапмотор Б05 орқа ғилдираклар орқали ҳаракатга келади ва 215 от кучи ҳамда 177 лб фт айланиш моментини тақдим этади. Бу эса электромобилга 0 дан 100 км/соат тезликка (62 мил/соат) атиги 6,7 сонияда эришиш имконини беради. Британия бозори учун моделнинг энг кучли версияси танланган бўлиб, у 67,1 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган ва ВЛТП сикли бўйича 480 км (300 мил) масофани босиб ўтади.
Автомобилнинг ички қисми замонавий технологиялар билан бойитилган. Хусусан, асосий функцияларни бошқарувчи 14,6 дюймли сенсорли дисплей, панорамали том, 19 дюймли енгил қотишмали дисклар ва электр ёрдамида бошқариладиган олд ўриндиқлар стандарт комплектацияга киритилган. Ташқи кўриниши бўйича у Volkswagen Гольф ўлчамларига яқин бўлиб, дизайнида Европа автомобилларига хос услуб сезилади.
Хитой бозорида ушбу модел Лафа 5 номи билан танилган бўлиб, компания асосчиси Жанглинг Жу ушбу номни спорт услубидаги автомобил учун мос деб ҳисоблаган. Бироқ халқаро бозорда Stellantis билан ҳамкорлик доирасида модел Б05 индексини олди. Бу Леапмотор брендининг глобал бозордаги позициясини мустаҳкамлаш ва кенгроқ аудиторияни жалб қилиш стратегиясининг бир қисмидир.
…