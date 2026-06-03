Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобил

·42·Авто
Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобил

Хитойнинг Леапмотор бренди ўзининг янги Б05 электр хатчбекини Буюк Британия бозорига олиб чиқмоқда. Июль ойидан бошлаб сотувга чиқадиган ушбу модел 28,995 фунт стерлингдан бошланувчи нархи билан Cupra Борн ва Renault Мегане каби рақобатчиларидан сезиларли даражада арзонроқ бўлиши кутилмоқда. Автомобил 174 кВ гача қувватланиш имкониятига эга бўлиб, унинг аккумуляторини 17 дақиқа ичида 30 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Техник жиҳатдан Леапмотор Б05 орқа ғилдираклар орқали ҳаракатга келади ва 215 от кучи ҳамда 177 лб фт айланиш моментини тақдим этади. Бу эса электромобилга 0 дан 100 км/соат тезликка (62 мил/соат) атиги 6,7 сонияда эришиш имконини беради. Британия бозори учун моделнинг энг кучли версияси танланган бўлиб, у 67,1 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган ва ВЛТП сикли бўйича 480 км (300 мил) масофани босиб ўтади.

Автомобилнинг ички қисми замонавий технологиялар билан бойитилган. Хусусан, асосий функцияларни бошқарувчи 14,6 дюймли сенсорли дисплей, панорамали том, 19 дюймли енгил қотишмали дисклар ва электр ёрдамида бошқариладиган олд ўриндиқлар стандарт комплектацияга киритилган. Ташқи кўриниши бўйича у Volkswagen Гольф ўлчамларига яқин бўлиб, дизайнида Европа автомобилларига хос услуб сезилади.

Хитой бозорида ушбу модел Лафа 5 номи билан танилган бўлиб, компания асосчиси Жанглинг Жу ушбу номни спорт услубидаги автомобил учун мос деб ҳисоблаган. Бироқ халқаро бозорда Stellantis билан ҳамкорлик доирасида модел Б05 индексини олди. Бу Леапмотор брендининг глобал бозордаги позициясини мустаҳкамлаш ва кенгроқ аудиторияни жалб қилиш стратегиясининг бир қисмидир.

ЛеапмоторБ05ЭлектромобилХатчбекStellantis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди