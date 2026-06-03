Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқда
Мидлендсда 44 йил аввал Катерҳам брендига рақиб сифатида асос солинган спорт ва кит-кар ишлаб чиқарувчи Вестфиелд компанияси ихтиёрий тугатиш жараёнидан сўнг Голландия-Германия қўшма корхонаси томонидан сотиб олинди. Европадаги энг йирик трек кунлари ташкилотчиларидан бири бўлган Дривинг-Фун компанияси мавжуд Вестфиелд моделларини ишлаб чиқаришни давом эттиришни ва ишқибозлар учун янги йўл ҳамда пойга моделларини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
1982-йилда ташкил этилганидан буён Вестфиелд тахминан 16 000 та автомобилни фойдаланишга топширган. Бренднинг янги эгаси, асли голландиялик Петер Туниссен бундан 20 йил аввал Дривинг-Фун компаниясига асос солган эди. Бугунги кунда унинг компанияси йилига 100 дан ортиқ трек тадбирларини ўтказади, Нюрбургринг трассасида иккита меҳмонхонага эга ва Аmsтердамдан шарқда, Германия чегарасидаги Циркуит Меппен трассасида ўз қароргоҳига эга.
Циркуит Меппен собиқ электр станцияси ҳудудида жойлашган бўлиб, у ерда Дривинг-Фун компаниясининг 10 000 квадрат футлик заводи мавжуд. Туниссеннинг фикрича, ушбу иншоот Вестфиелд автомобиллари ва бутловчи қисмларини ишлаб чиқариш, шунингдек, амалдаги эгалар учун зарур бўлган эҳтиёт қисмларни етказиб бериш учун идеал жой ҳисобланади. Келишув фақат Вестфиелд брендига тегишли бўлиб, Porsche 356 репликаларини ишлаб чиқарувчи Чесил бўлинмаси ҳозирча сотилмаган.
Туниссен кўп йиллар давомида Британияда ишлаб чиқарилган ушбу автомобилларнинг юқори унумдорлик ва ҳамёнбоплик уйғунлигига қойил қолганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Вестфиелд сотиб олиниши шунчаки бизнес қарори эмас, балки брендга бўлган иштиёқ натижасидир. Ҳозирда у ўзининг Дривинг-Фун лойиҳасида мижозлар учун Вестфиелд моделларидан фойдаланмоқда ва Голландиядаги фаол Вестфиелд Куп пойга сериясини қўллаб-қувватламоқда.
…