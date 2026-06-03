Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқда

·22·Авто
Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқда

Мидлендсда 44 йил аввал Катерҳам брендига рақиб сифатида асос солинган спорт ва кит-кар ишлаб чиқарувчи Вестфиелд компанияси ихтиёрий тугатиш жараёнидан сўнг Голландия-Германия қўшма корхонаси томонидан сотиб олинди. Европадаги энг йирик трек кунлари ташкилотчиларидан бири бўлган Дривинг-Фун компанияси мавжуд Вестфиелд моделларини ишлаб чиқаришни давом эттиришни ва ишқибозлар учун янги йўл ҳамда пойга моделларини ишлаб чиқишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

1982-йилда ташкил этилганидан буён Вестфиелд тахминан 16 000 та автомобилни фойдаланишга топширган. Бренднинг янги эгаси, асли голландиялик Петер Туниссен бундан 20 йил аввал Дривинг-Фун компаниясига асос солган эди. Бугунги кунда унинг компанияси йилига 100 дан ортиқ трек тадбирларини ўтказади, Нюрбургринг трассасида иккита меҳмонхонага эга ва Аmsтердамдан шарқда, Германия чегарасидаги Циркуит Меппен трассасида ўз қароргоҳига эга.

Циркуит Меппен собиқ электр станцияси ҳудудида жойлашган бўлиб, у ерда Дривинг-Фун компаниясининг 10 000 квадрат футлик заводи мавжуд. Туниссеннинг фикрича, ушбу иншоот Вестфиелд автомобиллари ва бутловчи қисмларини ишлаб чиқариш, шунингдек, амалдаги эгалар учун зарур бўлган эҳтиёт қисмларни етказиб бериш учун идеал жой ҳисобланади. Келишув фақат Вестфиелд брендига тегишли бўлиб, Porsche 356 репликаларини ишлаб чиқарувчи Чесил бўлинмаси ҳозирча сотилмаган.

Туниссен кўп йиллар давомида Британияда ишлаб чиқарилган ушбу автомобилларнинг юқори унумдорлик ва ҳамёнбоплик уйғунлигига қойил қолганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Вестфиелд сотиб олиниши шунчаки бизнес қарори эмас, балки брендга бўлган иштиёқ натижасидир. Ҳозирда у ўзининг Дривинг-Фун лойиҳасида мижозлар учун Вестфиелд моделларидан фойдаланмоқда ва Голландиядаги фаол Вестфиелд Куп пойга сериясини қўллаб-қувватламоқда.

ВестфиелдДривинг-ФунSportкарАвтомобил СаноатиГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди