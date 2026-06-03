Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилди

·102·Авто
Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилди

Audi компанияси мутлақо янги Audi Қ7 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу сўнгги 11 йил ичида моделнинг биринчи тўлиқ авлод алмашинуви бўлади. Биринчи Қ7 дебютидан буён деярли 20 йил ўтганини ҳисобга олсак, ушбу янгиланиш бренд учун стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи фақатгина олд эшик тасвирланган тизер билан чекланган бўлиб, унда янги эшик тутқичлари, кўзгулар корпуси, С Лине нишони ва янги кузов рангини кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бироқ, айғоқчи суратлар кроссовер ҳақида кўпроқ маълумот бермоқда. Унга кўра, автомобил икки қаватли светодиодли оптика, асалсимон нақшли кенгайтирилган радиатор панжараси ва янада релефли орқа қисмга эга бўлади. Синовлар жараёнида, шунингдек, агрессив обвес ва йирик ғилдирак дискларига эга спортча СҚ7 версияси ҳам кўзга ташланган.

Салон қисмида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Интерер архитектураси кўп жиҳатдан бўлажак Audi Қ9 моделига ўхшаш бўлади: рақамли асбоблар панели, мультимедиа тизимининг йирик марказий дисплейи ва олд йўловчи учун алоҳида экран ўрнатилади. Шунга қарамай, эшикларни автоматик ёпувчи доводчиклар ва қоронғулашиш даражаси созланадиган панорамали том каби айрим премиум функциялар фақат флагман Қ9 учун эксклюзив бўлиб қолиши мумкин.

Техник жиҳатдан энг катта янгилик — ҳозирги MLB платформасидан янги ППК платформасига ўтилишидир. Ушбу база бензинли, дизелли ва гибрид куч қурилмаларини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, ҳаракатланиш равонлигини оширишга хизмат қилади. Янги Audi Қ7 расмий премераси 2026-йилнинг иккинчи ярмида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Шундан сўнг компания BMW X7 ва Mercedes-Benz ГЛС билан рақобатлашадиган энг йирик кроссовери — Audi Қ9 моделини тақдим этади.

AudiAudi Қ7КроссоверАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди