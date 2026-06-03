Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилди
Audi компанияси мутлақо янги Audi Қ7 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу сўнгги 11 йил ичида моделнинг биринчи тўлиқ авлод алмашинуви бўлади. Биринчи Қ7 дебютидан буён деярли 20 йил ўтганини ҳисобга олсак, ушбу янгиланиш бренд учун стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи фақатгина олд эшик тасвирланган тизер билан чекланган бўлиб, унда янги эшик тутқичлари, кўзгулар корпуси, С Лине нишони ва янги кузов рангини кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бироқ, айғоқчи суратлар кроссовер ҳақида кўпроқ маълумот бермоқда. Унга кўра, автомобил икки қаватли светодиодли оптика, асалсимон нақшли кенгайтирилган радиатор панжараси ва янада релефли орқа қисмга эга бўлади. Синовлар жараёнида, шунингдек, агрессив обвес ва йирик ғилдирак дискларига эга спортча СҚ7 версияси ҳам кўзга ташланган.
Салон қисмида жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Интерер архитектураси кўп жиҳатдан бўлажак Audi Қ9 моделига ўхшаш бўлади: рақамли асбоблар панели, мультимедиа тизимининг йирик марказий дисплейи ва олд йўловчи учун алоҳида экран ўрнатилади. Шунга қарамай, эшикларни автоматик ёпувчи доводчиклар ва қоронғулашиш даражаси созланадиган панорамали том каби айрим премиум функциялар фақат флагман Қ9 учун эксклюзив бўлиб қолиши мумкин.
Техник жиҳатдан энг катта янгилик — ҳозирги MLB платформасидан янги ППК платформасига ўтилишидир. Ушбу база бензинли, дизелли ва гибрид куч қурилмаларини қўллаб-қувватлайди, шунингдек, ҳаракатланиш равонлигини оширишга хизмат қилади. Янги Audi Қ7 расмий премераси 2026-йилнинг иккинчи ярмида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Шундан сўнг компания BMW X7 ва Mercedes-Benz ГЛС билан рақобатлашадиган энг йирик кроссовери — Audi Қ9 моделини тақдим этади.
…