Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегия
21-май куни бўлиб ўтган Stellantis инвесторлар кунида энг шов-шувли янгиликлардан бири эълон қилинди. 14 та брендни бирлаштирган гигант компания ЖЛР (Jaguar Land Rover) билан АҚШ бозорига йўналтирилган маҳсулот ва технологияларни ривожлантиришда ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу стратегик ҳамкорлик орқали томонлар маҳсулот таннархини пасайтириш ва технологик жараёнларни оптималлаштиришни мақсад қилган. Бироқ, расмий баёнотдан сўнг компания раҳбарлари тафсилотларни очиқлашмади, бу эса автомобил оламида турли тахминларнинг кўпайишига сабаб бўлди.
Экспертлар орасида ушбу ҳамкорлик қандай кўринишда бўлиши ҳақида қизғин баҳслар кетмоқда. Айрим таҳлилчилар келажакда Jeep платформасига асосланган Land Rover моделларини кўришимиз мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
ЖЛР учун АҚШ бозори ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Stellantis билан ҳамкорлик Британия брендига Америка бозоридаги позициясини мустаҳкамлашга ва ишлаб чиқариш қувватларидан самаралироқ фойдаланишга ёрдам бериши кутилмоқда.
…