Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегия

·33·Авто
Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегия

21-май куни бўлиб ўтган Stellantis инвесторлар кунида энг шов-шувли янгиликлардан бири эълон қилинди. 14 та брендни бирлаштирган гигант компания ЖЛР (Jaguar Land Rover) билан АҚШ бозорига йўналтирилган маҳсулот ва технологияларни ривожлантиришда ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу стратегик ҳамкорлик орқали томонлар маҳсулот таннархини пасайтириш ва технологик жараёнларни оптималлаштиришни мақсад қилган. Бироқ, расмий баёнотдан сўнг компания раҳбарлари тафсилотларни очиқлашмади, бу эса автомобил оламида турли тахминларнинг кўпайишига сабаб бўлди.

Экспертлар орасида ушбу ҳамкорлик қандай кўринишда бўлиши ҳақида қизғин баҳслар кетмоқда. Айрим таҳлилчилар келажакда Jeep платформасига асосланган Land Rover моделларини кўришимиз мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

ЖЛР учун АҚШ бозори ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Stellantis билан ҳамкорлик Британия брендига Америка бозоридаги позициясини мустаҳкамлашга ва ишлаб чиқариш қувватларидан самаралироқ фойдаланишга ёрдам бериши кутилмоқда.

StellantisЖЛРLand RoverJeepАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58BMW M2 илк бор тўлиқ узатмали хДриве тизимига эга бўлдиБугун, 22:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди