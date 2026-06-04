Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатига
Stellantis концернининг Америка брендлари бўйича раҳбари Тим Кунискис инвесторлар кунида "Маҳсулот — бу қирол" дея таъкидлади. Ушбу баёнот компаниянинг янги ривожланиш стратегиясини тўлиқ ифодалаб берди. Мазкур тадбирда кўп миллатли гигант ўзининг аввалги муваффақиятсизликларидан халос бўлиш ва турғун бўлиб турган бозорда ўсишга эришиш режасини тақдим этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
21-май куни бўлиб ўтган ушбу анжуман 2022-йилдаги тадбирдан тубдан фарқ қилди. Ўшанда собиқ бош директор Карлос Таварес 14 та брендни бирлаштирган янги компания ҳақидаги ўз қарашларини баён этган эди. Бу галги ўзгаришлар ҳатто тадбир ўтказиладиган жойнинг Аmsтердамдан Мичиган штатига кўчирилишида ҳам намоён бўлди.
Компания раҳбарияти эндиликда асосий эътиборни автомобиллар сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтиришга қаратмоқда. Stellantis таркибига кирувчи Jeep, Ram, Dodge ва Chrysler каби брендлар янги моделлар устида ишламоқда. Бу эса глобал автомобил бозоридаги рақобатда устунликни қўлга киритиш учун хизмат қилади.
Экспертларнинг фикрича, Stellantis ушбу дадил қадам орқали нафақат анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллар, балки электромобил ва гибрид сегментларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқчи. Компаниянинг янги режаси инвесторларда катта қизиқиш уйғотди ва келажакдаги ўсиш суръатларига ишонч бағишлади.
…