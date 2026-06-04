Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатига

·42·Авто
Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатига
Аудио версияси

Stellantis концернининг Америка брендлари бўйича раҳбари Тим Кунискис инвесторлар кунида "Маҳсулот — бу қирол" дея таъкидлади. Ушбу баёнот компаниянинг янги ривожланиш стратегиясини тўлиқ ифодалаб берди. Мазкур тадбирда кўп миллатли гигант ўзининг аввалги муваффақиятсизликларидан халос бўлиш ва турғун бўлиб турган бозорда ўсишга эришиш режасини тақдим этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

21-май куни бўлиб ўтган ушбу анжуман 2022-йилдаги тадбирдан тубдан фарқ қилди. Ўшанда собиқ бош директор Карлос Таварес 14 та брендни бирлаштирган янги компания ҳақидаги ўз қарашларини баён этган эди. Бу галги ўзгаришлар ҳатто тадбир ўтказиладиган жойнинг Аmsтердамдан Мичиган штатига кўчирилишида ҳам намоён бўлди.

Компания раҳбарияти эндиликда асосий эътиборни автомобиллар сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтиришга қаратмоқда. Stellantis таркибига кирувчи Jeep, Ram, Dodge ва Chrysler каби брендлар янги моделлар устида ишламоқда. Бу эса глобал автомобил бозоридаги рақобатда устунликни қўлга киритиш учун хизмат қилади.

Экспертларнинг фикрича, Stellantis ушбу дадил қадам орқали нафақат анъанавий ички ёнув двигателли автомобиллар, балки электромобил ва гибрид сегментларида ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқчи. Компаниянинг янги режаси инвесторларда катта қизиқиш уйғотди ва келажакдаги ўсиш суръатларига ишонч бағишлади.

StellantisАвтомобилСтратегияКарлос ТаваресJeep
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди