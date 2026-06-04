Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версиялар

·67·Авто
Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версиялар
Аудио версияси

Toyota компанияси Япония бозорида ўзининг машҳур Алпҳард ва Веллфире минивенларини янгилади. Ташқи кўриниш деярли ўзгаришсиз қолган бўлса-да, моделлар қатори янги комплектациялар билан бойитилди ва техник жиҳозланиши сезиларли даражада яхшиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Алпҳард моделида янги PHEV З комплектацияси пайдо бўлди. Бу ўзгариш тормозланувчи гибрид тизимига эга версияни анча ҳамёнбоп қилди, чунки илгари ушбу қурилма фақат энг қиммат Эхекутиве Лоунге талқинида таклиф этиларди. Шунингдек, оддий гибридли HEV Г версияси ҳам сотувга чиқди. Автомобилга қўшимча равишда 19 дюймли дисклар, том қисмидаги қўшалоқ люк, табиий ёғочдан ишланган безаклар ва 14 дюймли экранли медиасистема ўрнатиш имконияти қўшилди.

Техник қисмда ўзгаришлар ҳайдаш қулайлигига қаратилган. Эндиликда Toyota Алпҳард базавий ҳолатда частотага боғлиқ янги амортизаторлар билан жиҳозланади. Куч қурилмалари сақланиб қолган: бензинли, ўзи қувватланувчи гибрид ва тармоқдан қувват олувчи PHEV тизимлари мавжуд. PHEV версияси фақат Э-Фоур тўлиқ узатмали тизими билан сотилади, қолган моделлар эса олд ёки тўлиқ узатмали бўлиши мумкин.

Салон ички қисмида бронза рангли акцентлар стандарт кўринишга келди. Янгиланган Toyota Алпҳард нархи Японияда 4 970 000 иенадан (тахминан 31 100 доллар) бошланади, энг ҳашаматли HEV Спасиоус Лоунге версияси эса 14 850 000 иенага (92 900 доллар) баҳоланмоқда. Sportча дизайндаги Веллфире модели эса 42 300 доллардан 68 300 долларгача бўлган нархларда таклиф этилади.

ToyotaАлпҳардВеллфиреMiniвенАвтоолам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford 2029-йилгача Европада ралли услубидаги бешта янги моделни чиқарадиБугун, 07:272005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?Бугун, 06:27Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:242026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди