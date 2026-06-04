Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версиялар
Toyota компанияси Япония бозорида ўзининг машҳур Алпҳард ва Веллфире минивенларини янгилади. Ташқи кўриниш деярли ўзгаришсиз қолган бўлса-да, моделлар қатори янги комплектациялар билан бойитилди ва техник жиҳозланиши сезиларли даражада яхшиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Алпҳард моделида янги PHEV З комплектацияси пайдо бўлди. Бу ўзгариш тормозланувчи гибрид тизимига эга версияни анча ҳамёнбоп қилди, чунки илгари ушбу қурилма фақат энг қиммат Эхекутиве Лоунге талқинида таклиф этиларди. Шунингдек, оддий гибридли HEV Г версияси ҳам сотувга чиқди. Автомобилга қўшимча равишда 19 дюймли дисклар, том қисмидаги қўшалоқ люк, табиий ёғочдан ишланган безаклар ва 14 дюймли экранли медиасистема ўрнатиш имконияти қўшилди.
Техник қисмда ўзгаришлар ҳайдаш қулайлигига қаратилган. Эндиликда Toyota Алпҳард базавий ҳолатда частотага боғлиқ янги амортизаторлар билан жиҳозланади. Куч қурилмалари сақланиб қолган: бензинли, ўзи қувватланувчи гибрид ва тармоқдан қувват олувчи PHEV тизимлари мавжуд. PHEV версияси фақат Э-Фоур тўлиқ узатмали тизими билан сотилади, қолган моделлар эса олд ёки тўлиқ узатмали бўлиши мумкин.
Салон ички қисмида бронза рангли акцентлар стандарт кўринишга келди. Янгиланган Toyota Алпҳард нархи Японияда 4 970 000 иенадан (тахминан 31 100 доллар) бошланади, энг ҳашаматли HEV Спасиоус Лоунге версияси эса 14 850 000 иенага (92 900 доллар) баҳоланмоқда. Sportча дизайндаги Веллфире модели эса 42 300 доллардан 68 300 долларгача бўлган нархларда таклиф этилади.
…