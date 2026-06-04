2005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?

·27·Авто
2005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?
Аудио версияси

Охирги марта 2005-йилда ишлаб чиқарилган автомобилни узоқ муддатли тестдан ўтказганимга роппа-роса йигирма йил бўлди. Бугун эса қаршимизда ўша даврнинг афсонаси — Э46 авлодига мансуб BMW 330Си купеси турибди. Бу автомобил янгилигида нақадар мукаммал бўлган бўлса, ҳозир ҳам ўз жозибасини йўқотмаган. Унинг капоти остида 3,0 литрли, олти цилиндрли атмосфера двигатели жойлашган бўлиб, у 5900 айланишда 228 от кучи ва 3500 айланишда 332 Нм момент тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу BMW 330Си олти поғонали механик узатмалар қутиси, орқа ғилдиракли тортиш тизими ва гидравлик бошқарув кучайтиргичига эга. Замонавий автомобиллардан фарқли ўлароқ, бу ерда аудио тизим овозини созлаш учун ҳақиқий тугма мавжуд ва йўл белгиларини ўқий олмаганда асабга тегувчи сигналлар чалинмайди. 89 000 мил (тахминан 143 000 км) масофани босиб ўтган ушбу нусха eBay орқали 8990 фунт стерлингга сотиб олинди ва унга замонавий қулайликлар қўшиш учун бир неча минг сарфланди.

Автомобилга смартфон интеграцияси, орқа кўриниш камераси, видеорегистраторлар, ГПС-трекер, кўринмас ҳудуд мониторлари ва проекцион дисплей (ҲУД) каби технологиялар ўрнатилди. Шунга қарамай, 20 ёшли BMW 330Си ҳайдаш тажрибаси ўзгармасдир. Замонавий электромобиллар ёнида у анча паст кўринади. Узунлиги 4,5 метр бўлса-да, кенглиги 1,8 метрдан камроқ бўлиб, тор кўчаларда ҳаракатланиш учун жуда қулай.

Ички қисмда материаллар сифати ва эргономика ҳали ҳам юқори даражада. Электр ёрдамида бошқариладиган ўриндиқлар бироз эскирган бўлса-да, қулайлик ва таянчни яхши сақлаб қолган. Рул чамбараги мукаммал даражада созланади ва барча асосий бошқарув элементлари айнан керакли жойда жойлашган. Энг муҳими, бу ерда калитни солиш учун махсус жой бор — бу ҳақиқий ҳайдовчилар учун мўлжалланган классик даврнинг охирги намуналаридан биридир.

BMWBMW 3 СериесАвтомобилКлассикаТест-драйв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Stellantis янги стратегияни эълон қилди: Асосий эътибор маҳсулот сифатигаБугун, 05:24Toyota Алпҳард ва Веллфире янгиланди: янада қулай ва арзонроқ гибрид версияларБугун, 03:272026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқариладиБугун, 02:28Lada Азимут сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозландиБугун, 19:26394 от кучи ва 1100 км масофа: Lada Азимут гибрид прототипи тайёрланмоқдаКеча, 17:23Ҳукмдарлар ва уларнинг автомобиллари: Дунё етакчилари рулга ўтирган даврларКеча, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
2005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми? – Zamin.uz, 04.06.2026