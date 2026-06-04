2005-йилги BMW 3 Сериес билан 8000 километр: Классикани ҳар куни ҳайдаш мумкинми?
Охирги марта 2005-йилда ишлаб чиқарилган автомобилни узоқ муддатли тестдан ўтказганимга роппа-роса йигирма йил бўлди. Бугун эса қаршимизда ўша даврнинг афсонаси — Э46 авлодига мансуб BMW 330Си купеси турибди. Бу автомобил янгилигида нақадар мукаммал бўлган бўлса, ҳозир ҳам ўз жозибасини йўқотмаган. Унинг капоти остида 3,0 литрли, олти цилиндрли атмосфера двигатели жойлашган бўлиб, у 5900 айланишда 228 от кучи ва 3500 айланишда 332 Нм момент тақдим этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу BMW 330Си олти поғонали механик узатмалар қутиси, орқа ғилдиракли тортиш тизими ва гидравлик бошқарув кучайтиргичига эга. Замонавий автомобиллардан фарқли ўлароқ, бу ерда аудио тизим овозини созлаш учун ҳақиқий тугма мавжуд ва йўл белгиларини ўқий олмаганда асабга тегувчи сигналлар чалинмайди. 89 000 мил (тахминан 143 000 км) масофани босиб ўтган ушбу нусха eBay орқали 8990 фунт стерлингга сотиб олинди ва унга замонавий қулайликлар қўшиш учун бир неча минг сарфланди.
Автомобилга смартфон интеграцияси, орқа кўриниш камераси, видеорегистраторлар, ГПС-трекер, кўринмас ҳудуд мониторлари ва проекцион дисплей (ҲУД) каби технологиялар ўрнатилди. Шунга қарамай, 20 ёшли BMW 330Си ҳайдаш тажрибаси ўзгармасдир. Замонавий электромобиллар ёнида у анча паст кўринади. Узунлиги 4,5 метр бўлса-да, кенглиги 1,8 метрдан камроқ бўлиб, тор кўчаларда ҳаракатланиш учун жуда қулай.
Ички қисмда материаллар сифати ва эргономика ҳали ҳам юқори даражада. Электр ёрдамида бошқариладиган ўриндиқлар бироз эскирган бўлса-да, қулайлик ва таянчни яхши сақлаб қолган. Рул чамбараги мукаммал даражада созланади ва барча асосий бошқарув элементлари айнан керакли жойда жойлашган. Энг муҳими, бу ерда калитни солиш учун махсус жой бор — бу ҳақиқий ҳайдовчилар учун мўлжалланган классик даврнинг охирги намуналаридан биридир.
…