Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилинди
Юртимиз автоҳаваскорлари ва тадбиркорлари учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўладиган хушхабар эълон қилинди. Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахслар томонидан шахсий ёки хизмат эҳтиёжлари учун хориждан транспорт воситаларини олиб кириш (импорт қилиш) жараёнидаги энг катта тўсиқлардан бири расман тарихга айланди. Эндиликда бир йилда фақатгина бир дона автомобиль учун мувофиқлик сертификати берилишига оид чеклов мутлақо бекор қилинди.
Ушбу инқилобий янгилик давлатимиз раҳбари томонидан жорий йилнинг 4 июнь куни имзоланган 104-сонли тегишли Президент фармонида ўз аксини топган.
Техник регламентга киритилган муҳим ўзгартиш
Мазкур тарихий ҳужжатга мувофиқ, мамлакатимизда амал қилиб келаётган "Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида"ги умумий техник регламент қоидалари тубдан қайта кўриб чиқилди ва унга жиддий тузатишлар киритилди.
Эски тартиб қандай эди? Илгари амалда бўлган қоидага кўра, оддий фуқаролар ёки компаниялар бир календарь йили давомида ўз эҳтиёжлари учун чет элдан қанча машина олиб келишидан қатъи назар, уларнинг фақатгина биттасига расмий мувофиқлик сертификати тақдим этилар эди. Бу эса ўз-ўзидан кўплаб машина ишқибозлари ва тадбиркорлар учун сунъий чекловларни юзага келтираётганди.
Янги тартиб қандай бўлади? Президент фармони билан ушбу чекловчи банд регламентдан бутунлай чиқариб ташланди. Эндиликда фуқаролар ва юридик шахслар бир йил давомида ўз эҳтиёжлари учун чекловларсиз, исталган миқдорда автотранспорт импорт қилишлари ва уларнинг барчасига белгиланган тартибда сертификат олишлари мумкин.
Янги қонунчилик қачондан кучга кирди?
Ушбу янгиликнинг энг қувонарли жиҳати шундаки, мазкур енгилликларни амалиётда синаб кўриш учун узоқ кутиш талаб этилмайди.
Ҳужжат тури ва рақами
Имзоланган санаси
Кучга кириш муддати
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 104-сонли Фармони
2026 йил 4 июнь
2026 йил 5 июндан
Жадвалдан кўриниб турибдики, мазкур фармон расман 2026 йил 5 июнь санасидан бошлаб тўлиқ қонуний кучга кирди ва ижрога қаратилди.
Замин шарҳи: Мазкур қарор Ўзбекистон автомобиль бозорида соғлом рақобатни ривожлантириш ва аҳоли учун хориждан сифатли уловларни олиб киришда эркинлик бериш йўлидаги жуда катта қадамдир. Йилига фақат бир дона машинага сертификат бериш ҳақидаги тартиб кўплаб юртдошларимиз учун ноқулайликлар туғдираётган эди. Чекловнинг олиб ташланиши бозорда хорижий машиналар тури кўпайишига ва нархларнинг сезиларли даражада барқарорлашишига хизмат қилиши шубҳасиз.
Мамлакатимиз қонунчилигидаги энг сўнгги енгилликлар, автомобиль бозоридаги қайноқ ўзгаришлар ва Сиз учун муҳим бўлган барча эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…