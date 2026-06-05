Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилинди

·79·Авто
Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилинди

Юртимиз автоҳаваскорлари ва тадбиркорлари учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўладиган хушхабар эълон қилинди. Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахслар томонидан шахсий ёки хизмат эҳтиёжлари учун хориждан транспорт воситаларини олиб кириш (импорт қилиш) жараёнидаги энг катта тўсиқлардан бири расман тарихга айланди. Эндиликда бир йилда фақатгина бир дона автомобиль учун мувофиқлик сертификати берилишига оид чеклов мутлақо бекор қилинди.

Ушбу инқилобий янгилик давлатимиз раҳбари томонидан жорий йилнинг 4 июнь куни имзоланган 104-сонли тегишли Президент фармонида ўз аксини топган.

Техник регламентга киритилган муҳим ўзгартиш

Мазкур тарихий ҳужжатга мувофиқ, мамлакатимизда амал қилиб келаётган "Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисида"ги умумий техник регламент қоидалари тубдан қайта кўриб чиқилди ва унга жиддий тузатишлар киритилди.

  • Эски тартиб қандай эди? Илгари амалда бўлган қоидага кўра, оддий фуқаролар ёки компаниялар бир календарь йили давомида ўз эҳтиёжлари учун чет элдан қанча машина олиб келишидан қатъи назар, уларнинг фақатгина биттасига расмий мувофиқлик сертификати тақдим этилар эди. Бу эса ўз-ўзидан кўплаб машина ишқибозлари ва тадбиркорлар учун сунъий чекловларни юзага келтираётганди.

  • Янги тартиб қандай бўлади? Президент фармони билан ушбу чекловчи банд регламентдан бутунлай чиқариб ташланди. Эндиликда фуқаролар ва юридик шахслар бир йил давомида ўз эҳтиёжлари учун чекловларсиз, исталган миқдорда автотранспорт импорт қилишлари ва уларнинг барчасига белгиланган тартибда сертификат олишлари мумкин.

Янги қонунчилик қачондан кучга кирди?

Ушбу янгиликнинг энг қувонарли жиҳати шундаки, мазкур енгилликларни амалиётда синаб кўриш учун узоқ кутиш талаб этилмайди.

Ҳужжат тури ва рақами

Имзоланган санаси

Кучга кириш муддати

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 104-сонли Фармони

2026 йил 4 июнь

2026 йил 5 июндан

Жадвалдан кўриниб турибдики, мазкур фармон расман 2026 йил 5 июнь санасидан бошлаб тўлиқ қонуний кучга кирди ва ижрога қаратилди.

Замин шарҳи: Мазкур қарор Ўзбекистон автомобиль бозорида соғлом рақобатни ривожлантириш ва аҳоли учун хориждан сифатли уловларни олиб киришда эркинлик бериш йўлидаги жуда катта қадамдир. Йилига фақат бир дона машинага сертификат бериш ҳақидаги тартиб кўплаб юртдошларимиз учун ноқулайликлар туғдираётган эди. Чекловнинг олиб ташланиши бозорда хорижий машиналар тури кўпайишига ва нархларнинг сезиларли даражада барқарорлашишига хизмат қилиши шубҳасиз.

Мамлакатимиз қонунчилигидаги энг сўнгги енгилликлар, автомобиль бозоридаги қайноқ ўзгаришлар ва Сиз учун муҳим бўлган барча эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонПрезидент4 июнь104-сонли фармон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаБугун, 17:05Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиБугун, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБугун, 10:25Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиLada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиБугун, 09:25Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликAudi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликБугун, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиAudi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан