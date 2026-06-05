Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда
Дунё автосаноати ва трансформация жараёнларини яқиндан кузатиб борувчи нуфузли “Focus2Move” таҳлилий портали сайёрамизнинг энг оммабоп автомобиль брендларига оид янги глобал ҳисоботини эълон қилди. Унга кўра, дунё бозорида рақобат бениҳоя шиддатли тус олган ва умумий савдо ҳажмида пасайишлар кузатилаётган бўлса-да, кучли учлик ва умумий рейтинг етакчилари ўз мавқеларини ҳимоя қилишга муваффақ бўлишди.
Япониянинг машҳур “Toyota” автогиганти йиллик ҳисобда сотув кўрсаткичлари 3,4 фоизга камайганига қарамасдан, сайёра миқёсида энг харидоргир бренд мақомини ҳеч кимга бермади. Мазкур компания янги машиналарнинг глобал бозорида нақд 10,9 фоизлик улкан улушни бир ўзи таъминлаб турибди.
Кучли учликдаги кураш ва BYD брендининг даҳшатли ўсиши
Рейтингнинг иккинчи поғонасини Германия фахри ҳисобланган “Volkswagen” бренди банд этди. Немис концернининг сотувлари ортда қолган йилга нисбатан 10,3 фоизга пасайган бўлиб, айни дамда уларнинг жаҳон бозоридаги улуши 5,2 фоизни ташкил қилмоқда. Кучли учликка Жанубий Кореянинг машҳур “Hyundai” бренди якун ясади. Кореяликлар деярли аввалги мавқеларини сақлаб қолишди — уларнинг умумий савдо ҳажми бор-йўғи 0,3 фоизга камайган, холос.
Ушбу ҳисоботда энг катта шов-шув ва экспертлар диққатини тортган жиҳат — Хитойнинг “BYD” бренди қайд этаётган даҳшатли ва шиддатли ўсиш суръатлари бўлди. Хитой русумидаги замонавий электромобиллар ва гибридларнинг оммабоплиги ер юзида геометрик прогрессия билан ортиб бормоқда. Бунинг бош омиллари сифатида қуйидаги хусусиятларни кўрсатиш мумкин:
💰 Жозибадор нарх: Юқори сифат ва қулай нарх ўртасидаги идеал мутаносиблик.
🔋 Инновацион технологиялар: Бир марталик қувват билан бениҳоя узоқ масофани (запас хода) босиб ўтишга қодир замонавий батареялар тизими.
📈 Сотувлар сакраши: Йиллик ҳисобда нақд 30 фоиздан ортиқ сотувлар ҳажмининг ўсиши.
Сайёранинг энг оммабоп 10 та автомобиль бренди
Қуйидаги батафсил рейтинг жадвали орқали дунёнинг энг йирик ва харидоргир ўнта автобренди ҳамда уларнинг йиллик савдо динамикаси билан танишиб чиқишингиз мумкин:
№
Автомобиль бренди номи
Ишлаб чиқарувчи давлат
Йиллик сотувлар динамикаси
1
Toyota
Япония
-3,4%
2
Volkswagen
Германия
-10,3%
3
Hyundai
Жанубий Корея
-0,3%
4
Ford
АҚШ
-9,3%
5
Honda
Япония
-8,9%
6
Kia
Жанубий Корея
+1,1%
7
Nissan
Япония
-3,5%
8
Chevrolet
АҚШ
-4,1%
9
BYD
Хитой
+30,3%
10
Suzuki
Япония
+10,5%
Жадвалдан кўриниб турибдики, Япониянинг "Suzuki" ва Жанубий Кореянинг "Kia" брендлари ҳам анъанавий ички ёнув двигателли машиналар бозорида яхшигина ўсиш қайд этиб, кучли ўнликни мустаҳкамлашган.
Замин шарҳи: Ўзбекистон кўчаларида ҳам BYD ва Chevrolet ўртасидаги рақобат қанчалик қизиётган бўлса, глобал бозорда ҳам Хитой электромобиллари анъанавий автогигантларни жиддий сиқиб чиқармоқда. Toyota ўзининг барқарор сифати билан ҳамон тахтда маҳкам ўтирган бўлса-да, BYD томонидан қайд этилган 30,3 фоизлик даҳшатли сакраш яқин йилларда ушбу Топ-10 лик қиёфасини бутунлай ўзгартириб юборишидан далолат беради.
Жаҳон автосаноатидаги энг сўнгги молиявий кўрсаткичлар, замонавий электромобиллар оламидаги инқилобий янгиликлар ва Сиз суйган брендларнинг эксклюзив рейтингларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…