Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда

·15·Авто
Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда

Дунё автосаноати ва трансформация жараёнларини яқиндан кузатиб борувчи нуфузли “Focus2Move” таҳлилий портали сайёрамизнинг энг оммабоп автомобиль брендларига оид янги глобал ҳисоботини эълон қилди. Унга кўра, дунё бозорида рақобат бениҳоя шиддатли тус олган ва умумий савдо ҳажмида пасайишлар кузатилаётган бўлса-да, кучли учлик ва умумий рейтинг етакчилари ўз мавқеларини ҳимоя қилишга муваффақ бўлишди.

Япониянинг машҳур “Toyota” автогиганти йиллик ҳисобда сотув кўрсаткичлари 3,4 фоизга камайганига қарамасдан, сайёра миқёсида энг харидоргир бренд мақомини ҳеч кимга бермади. Мазкур компания янги машиналарнинг глобал бозорида нақд 10,9 фоизлик улкан улушни бир ўзи таъминлаб турибди.

Кучли учликдаги кураш ва BYD брендининг даҳшатли ўсиши

Рейтингнинг иккинчи поғонасини Германия фахри ҳисобланган “Volkswagen” бренди банд этди. Немис концернининг сотувлари ортда қолган йилга нисбатан 10,3 фоизга пасайган бўлиб, айни дамда уларнинг жаҳон бозоридаги улуши 5,2 фоизни ташкил қилмоқда. Кучли учликка Жанубий Кореянинг машҳур “Hyundai” бренди якун ясади. Кореяликлар деярли аввалги мавқеларини сақлаб қолишди — уларнинг умумий савдо ҳажми бор-йўғи 0,3 фоизга камайган, холос.

Ушбу ҳисоботда энг катта шов-шув ва экспертлар диққатини тортган жиҳат — Хитойнинг “BYD” бренди қайд этаётган даҳшатли ва шиддатли ўсиш суръатлари бўлди. Хитой русумидаги замонавий электромобиллар ва гибридларнинг оммабоплиги ер юзида геометрик прогрессия билан ортиб бормоқда. Бунинг бош омиллари сифатида қуйидаги хусусиятларни кўрсатиш мумкин:

  • 💰 Жозибадор нарх: Юқори сифат ва қулай нарх ўртасидаги идеал мутаносиблик.

  • 🔋 Инновацион технологиялар: Бир марталик қувват билан бениҳоя узоқ масофани (запас хода) босиб ўтишга қодир замонавий батареялар тизими.

  • 📈 Сотувлар сакраши: Йиллик ҳисобда нақд 30 фоиздан ортиқ сотувлар ҳажмининг ўсиши.

Сайёранинг энг оммабоп 10 та автомобиль бренди

Қуйидаги батафсил рейтинг жадвали орқали дунёнинг энг йирик ва харидоргир ўнта автобренди ҳамда уларнинг йиллик савдо динамикаси билан танишиб чиқишингиз мумкин:

Автомобиль бренди номи

Ишлаб чиқарувчи давлат

Йиллик сотувлар динамикаси

1

Toyota

Япония

-3,4%

2

Volkswagen

Германия

-10,3%

3

Hyundai

Жанубий Корея

-0,3%

4

Ford

АҚШ

-9,3%

5

Honda

Япония

-8,9%

6

Kia

Жанубий Корея

+1,1%

7

Nissan

Япония

-3,5%

8

Chevrolet

АҚШ

-4,1%

9

BYD

Хитой

+30,3%

10

Suzuki

Япония

+10,5%

Жадвалдан кўриниб турибдики, Япониянинг "Suzuki" ва Жанубий Кореянинг "Kia" брендлари ҳам анъанавий ички ёнув двигателли машиналар бозорида яхшигина ўсиш қайд этиб, кучли ўнликни мустаҳкамлашган.

Замин шарҳи: Ўзбекистон кўчаларида ҳам BYD ва Chevrolet ўртасидаги рақобат қанчалик қизиётган бўлса, глобал бозорда ҳам Хитой электромобиллари анъанавий автогигантларни жиддий сиқиб чиқармоқда. Toyota ўзининг барқарор сифати билан ҳамон тахтда маҳкам ўтирган бўлса-да, BYD томонидан қайд этилган 30,3 фоизлик даҳшатли сакраш яқин йилларда ушбу Топ-10 лик қиёфасини бутунлай ўзгартириб юборишидан далолат беради.

Жаҳон автосаноатидаги энг сўнгги молиявий кўрсаткичлар, замонавий электромобиллар оламидаги инқилобий янгиликлар ва Сиз суйган брендларнинг эксклюзив рейтингларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ToyotaFocus2MoveBYDVolkswagenHyundai
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиКеча, 10:25Lada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиLada Азимут дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўладиКеча, 09:25Audi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликAudi Нуволари суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезликКеча, 23:55Audi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этдиAudi Р8 ўрнига янги В8 гибрид суперкарини тақдим этди04.06, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан