Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли

·18·Фойдали
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли

Бугунги кунда рақамли технологиялар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Айниқса, кундалик ҳаётимизда масофавий пул ўтказмалари, яъни "картадан картага" (P2P) амалиётидан тез-тез фойдаланиб турамиз. Қувонарлиси шундаки, Ўзбекистон молиявий технологиялар бозорида соғлом рақобат кучайиши фонида кўплаб мобил иловалар мазкур хизматни мутлақо бепул, яъни 0 фоиз комиссия билан таклиф этмоқда.

Бироқ, ушбу жозибадор бепул ўтказмаларнинг ўзига хос ойлик чекловлари ва шартлари мавжуд. Сиз танлаган молия муассасаси ҳамда белгиланган лимитлар ҳажмига қараб, қулайлик даражаси турлича бўлиши мумкин. Келинг, ҳамёнингиз учун энг фойдали бўлган иловалар ва уларнинг имкониятларини биргаликда кўриб чиқамиз.

Олий тоифа: 10 миллиондан 100 миллион сўмгача бепул лимитлар

Агар Сиз ҳар ой катта миқдордаги маблағларни комиссиясиз ўтказишга эҳтиёж сезсангиз, қуйидаги иловалар Сиз учун айни муддаодир:

  • Узум Банк: Мазкур экотизим фойдаланувчилари учун ҳақиқий рекорд даражадаги имкониятни тақдим этган. Илова ичида Узум карталари ўзаро бир-бирига боғланганда, ҳар ой нақд 100 миллион сўмгача бўлган маблағни ҳеч қандай ортиқча тўловларсиз ўтказиш имкони мавжуд.

  • Alliance Pay (Alliance Asia Bank) ва Trastpay (Трастбанк): Ушбу мобил дастурлар ҳам анча сахий бўлиб, мижозларга ойига 10 миллион сўмгача бўлган маблағни бепул ўтказиш ҳуқуқини беради.

Кундалик эҳтиёжлар учун: 3 миллиондан 6 миллион сўмгача бўлган лимитлар

Аксарият оддий фойдаланувчиларнинг ойлик эҳтиёжларини тўлиқ қоплай оладиган, комиссия ундирмайдиган банклар ва тўлов тизимлари рўйхати анча кенг:

Мобил илова номи

Тегишли банк/тизим

Ойлик бепул ўтказма лимити

АНОРБАНК

"Anorbank" АЖ

6 миллион сўмгача

БРБ

Бизнесни ривожлантириш банки

5 миллион сўмгача

Маврид

Микрокредитбанк

5 миллион сўмгача

Ҳамкор

Ҳамкорбанк

5 миллион сўмгача

SelloPay

"Sello" тўлов тизими

5 миллион сўмгача

Davr Mobile 2.0

Даврбанк

3,5 миллион сўмгача

MyTuron

Туронбанк

3 миллион сўмгача

НБУ

Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки

3 миллион сўмгача

Ўзига хос имтиёзлар ва махсус шартлар

Бозордаги айрим йирик ўйинчилар лимит ўрнига ўзига хос қулай ва жозибадор шартларни жорий этиш орқали мухлислар меҳрини қозонмоқда:

  • Click тизими: Илованинг махсус янгиланган "Менинг оилам" бўлими орқали яқинларингизга пул юборганингизда, сумма миқдоридан қатъи назар, ҳеч қандай чекловларсиз ва 0% комиссия билан хизмат кўрсатилади.

  • TBC Bank: Рақамли банкнинг ўзига хос "Салом картаси" эгалари учун мобил илова ичидаги барча ўтказмалар мутлақо бепул этиб белгиланган.

  • Humo ↔ Humo устуворлиги: Мамлакатимиздаги энг оммабоп миллий тўлов тизимларидан бири бўлган Humo карталари ўртасидаги пул ўтказмалари деярли барча банк ва тўлов иловаларида ҳеч қандай тўловларсиз, мутлақо текин амалга оширилади.

Замин шарҳи: Илгари картадан картага пул ўтказишдаги 1 фоизлик комиссия ҳам катта маблағ айлантирадиган юртдошларимиз ҳамёнига сезиларли таъсир ўтказарди. Бугунги кунда банкларнинг рақамли инқилоби туфайли ҳар бир фуқаро бир нечта иловадан унумли фойдаланган ҳолда ойига миллионлаб сўмни тежаб қолиши мумкин. Энг муҳими — ўз эҳтиёжларингизга мос лимитга эга банкни тўғри танлаш ва фойдали имкониятлардан оқилона фойдаланишдир.

Юртимиз молиявий технологиялар оламидаги энг сўнгги қулайликлар, банклар томонидан тақдим этилаётган акциялар ва кундалик ҳаётингиз учун зарур бўлган барча эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонУзум БанкAlliance PayTrastpayАНОРБАНК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...02.06, 13:38AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?28.05, 09:34Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?25.05, 07:52Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?25.05, 07:49Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?25.05, 07:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Аура поклиги бахт ва омад эшикларини очади...
Аура поклиги бахт ва омад эшикларини очади...
Пул оқимини тўсадиган одатлар сизда ҳам борми?
Пул оқимини тўсадиган одатлар сизда ҳам борми?
Май ойининг шифобахш мевалари организмни тез тиклайди
Май ойининг шифобахш мевалари организмни тез тиклайди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли – Zamin.uz, 05.06.2026