Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли
Бугунги кунда рақамли технологиялар ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Айниқса, кундалик ҳаётимизда масофавий пул ўтказмалари, яъни "картадан картага" (P2P) амалиётидан тез-тез фойдаланиб турамиз. Қувонарлиси шундаки, Ўзбекистон молиявий технологиялар бозорида соғлом рақобат кучайиши фонида кўплаб мобил иловалар мазкур хизматни мутлақо бепул, яъни 0 фоиз комиссия билан таклиф этмоқда.
Бироқ, ушбу жозибадор бепул ўтказмаларнинг ўзига хос ойлик чекловлари ва шартлари мавжуд. Сиз танлаган молия муассасаси ҳамда белгиланган лимитлар ҳажмига қараб, қулайлик даражаси турлича бўлиши мумкин. Келинг, ҳамёнингиз учун энг фойдали бўлган иловалар ва уларнинг имкониятларини биргаликда кўриб чиқамиз.
Олий тоифа: 10 миллиондан 100 миллион сўмгача бепул лимитлар
Агар Сиз ҳар ой катта миқдордаги маблағларни комиссиясиз ўтказишга эҳтиёж сезсангиз, қуйидаги иловалар Сиз учун айни муддаодир:
Узум Банк: Мазкур экотизим фойдаланувчилари учун ҳақиқий рекорд даражадаги имкониятни тақдим этган. Илова ичида Узум карталари ўзаро бир-бирига боғланганда, ҳар ой нақд 100 миллион сўмгача бўлган маблағни ҳеч қандай ортиқча тўловларсиз ўтказиш имкони мавжуд.
Alliance Pay (Alliance Asia Bank) ва Trastpay (Трастбанк): Ушбу мобил дастурлар ҳам анча сахий бўлиб, мижозларга ойига 10 миллион сўмгача бўлган маблағни бепул ўтказиш ҳуқуқини беради.
Кундалик эҳтиёжлар учун: 3 миллиондан 6 миллион сўмгача бўлган лимитлар
Аксарият оддий фойдаланувчиларнинг ойлик эҳтиёжларини тўлиқ қоплай оладиган, комиссия ундирмайдиган банклар ва тўлов тизимлари рўйхати анча кенг:
Мобил илова номи
Тегишли банк/тизим
Ойлик бепул ўтказма лимити
АНОРБАНК
"Anorbank" АЖ
6 миллион сўмгача
БРБ
Бизнесни ривожлантириш банки
5 миллион сўмгача
Маврид
Микрокредитбанк
5 миллион сўмгача
Ҳамкор
Ҳамкорбанк
5 миллион сўмгача
SelloPay
"Sello" тўлов тизими
5 миллион сўмгача
Davr Mobile 2.0
Даврбанк
3,5 миллион сўмгача
MyTuron
Туронбанк
3 миллион сўмгача
НБУ
Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки
3 миллион сўмгача
Ўзига хос имтиёзлар ва махсус шартлар
Бозордаги айрим йирик ўйинчилар лимит ўрнига ўзига хос қулай ва жозибадор шартларни жорий этиш орқали мухлислар меҳрини қозонмоқда:
Click тизими: Илованинг махсус янгиланган "Менинг оилам" бўлими орқали яқинларингизга пул юборганингизда, сумма миқдоридан қатъи назар, ҳеч қандай чекловларсиз ва 0% комиссия билан хизмат кўрсатилади.
TBC Bank: Рақамли банкнинг ўзига хос "Салом картаси" эгалари учун мобил илова ичидаги барча ўтказмалар мутлақо бепул этиб белгиланган.
Humo ↔ Humo устуворлиги: Мамлакатимиздаги энг оммабоп миллий тўлов тизимларидан бири бўлган Humo карталари ўртасидаги пул ўтказмалари деярли барча банк ва тўлов иловаларида ҳеч қандай тўловларсиз, мутлақо текин амалга оширилади.
Замин шарҳи: Илгари картадан картага пул ўтказишдаги 1 фоизлик комиссия ҳам катта маблағ айлантирадиган юртдошларимиз ҳамёнига сезиларли таъсир ўтказарди. Бугунги кунда банкларнинг рақамли инқилоби туфайли ҳар бир фуқаро бир нечта иловадан унумли фойдаланган ҳолда ойига миллионлаб сўмни тежаб қолиши мумкин. Энг муҳими — ўз эҳтиёжларингизга мос лимитга эга банкни тўғри танлаш ва фойдали имкониятлардан оқилона фойдаланишдир.
Юртимиз молиявий технологиялар оламидаги энг сўнгги қулайликлар, банклар томонидан тақдим этилаётган акциялар ва кундалик ҳаётингиз учун зарур бўлган барча эксклюзив таҳлилларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…