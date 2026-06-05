Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлди

·46·Дунё
Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлди

Нигер шимолидаги Саҳрои Кабир чўлида юк машинаси носозликка учраши оқибатида камида 49 киши чанқоқдан ҳаётдан кўз юмган. Фақат икки нафар йўловчи омон қолиб, пиёда юриб Ассaмака ҳудудига етиб борган ва расмийларга хабар берган. Бу ҳақда BBC хабар қилди.

Маълумотларга кўра, ҳалок бўлганлар Малида ўтказилган диний маросимда иштирок этиб қайтиб келаётган бўлган. Улар юк машинаси орқали Нигер ва Жазоир чегарасига яқин ҳудуддан ўтаётган пайтда транспорт воситаси бузилиб қолган ва йўлда тўхтаб қолган.

Расмийлар маълум қилишича, йўловчилар бир неча кун давомида 80 километрдан ортиқ масофада жойлашган Ассaмака чегара пунктига етиб бора олмаган. Улар экстремал иссиқлик ва сув етишмаслиги шароитида қолиб кетган. Ҳайдовчи ва йўловчилар машинани тузатишга бир неча бор уриниб кўришган, бироқ бу ҳаракатлар натижа бермаган.

Кейинчалик қутқарувчилар воқеа жойига етиб бориб, тўхтаб қолган юк машинаси атрофида ва унинг остида кўплаб жасадларни аниқлаган. Ҳалок бўлганлар маҳаллий ҳокимият томонидан юборилган қутқарув гуруҳлари орқали оммавий қабрларга дафн этилган.

Қутқарув операцияси вақтида ҳудуддан қайтиб келаётган гуруҳ яна бир бузилган юк машинасига дуч келган. Унда 60 дан ортиқ одам бўлиб, улар аккумулятор ишдан чиққани сабабли уч кун давомида саҳрода қолиб кетган.

Нигер ҳукумати вакиллари ушбу фожиа Саҳрои Кабир орқали ўтадиган миграция йўлларидаги хавф-хатарларни яна бир бор намоён этганини ҳамда ёшларнинг оғир шароитларда тирикчилик излаб хавфли сафарларга чиқишга мажбур бўлаётганини таъкидлаган.

НигерСаҳрои КабирМалиЖазоирBBC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиХоманаий 2 мингдан ортиқ маҳкумни афв этишга рухсат бердиБугун, 19:01Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Кеча, 17:56Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиКеча, 17:26Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиКеча, 16:43Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Кеча, 16:41Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиКеча, 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлди – Zamin.uz, 05.06.2026