Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчи

·37·Техно
Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчи

Сунъий интеллект соҳасидаги инвестиция пойгаси рекордларни янгилашда давом этаётган бир пайтда, айрим стартап асосчилари бутунлай бошқа йўналишда иш бошламоқда. Миррор лойиҳаси асосчиси Брйнн Путнам одамларни жонли ўйинлар ва ижтимоий тажрибалар орқали бирлаштиришга қаратилган Боард стартапи учун инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шу билан бирга, Кйбердекк яратувчилари фойдаланувчиларни кўпроқ табиат қўйнида вақт ўтказишга ундайдиган ноодатий ДИЙ компьютерлари билан ижтимоий тармоқларда оммалашмоқда. Бу шунчаки технологияларга қарши норозилик эмас, балки одамларнинг самимий ва инсоний мулоқотга бўлган эҳтиёжининг ортиб бораётганидан далолатдир.

Эқуитй подкасти бошловчилари Кирстен Коросек, Антонй Ҳа ва Сеан ЎКейн ҳафтанинг асосий воқеаларини, жумладан, "биргаликдаги технологиялар" (тогетер теч) тўлқинини муҳокама қилишди. Шунингдек, Алпҳабет компаниясининг AI учун 80 миллиард доллар ажратиши фонида Anthropic'нинг махфий IPO аризаси нима англатиши таҳлил қилинди.

Экспертлар барча маблағлар яна технологик гигантларга қайтиб бораётганини ҳам кўриб чиқишди. Ушбу қизиқарли таҳлилларни YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларидаги Эқуитй каналида кузатиб боришингиз, шунингдек, Х ва Threads тармоқларида @ЭқуитйПод саҳифасига аъзо бўлишингиз мумкин.

СтартапТехнологияСунъий IntelлектAnthropicАлпҳабет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52Россия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиРоссия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчи – Zamin.uz, 05.06.2026