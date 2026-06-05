Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчи
Сунъий интеллект соҳасидаги инвестиция пойгаси рекордларни янгилашда давом этаётган бир пайтда, айрим стартап асосчилари бутунлай бошқа йўналишда иш бошламоқда. Миррор лойиҳаси асосчиси Брйнн Путнам одамларни жонли ўйинлар ва ижтимоий тажрибалар орқали бирлаштиришга қаратилган Боард стартапи учун инвестиция жалб қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шу билан бирга, Кйбердекк яратувчилари фойдаланувчиларни кўпроқ табиат қўйнида вақт ўтказишга ундайдиган ноодатий ДИЙ компьютерлари билан ижтимоий тармоқларда оммалашмоқда. Бу шунчаки технологияларга қарши норозилик эмас, балки одамларнинг самимий ва инсоний мулоқотга бўлган эҳтиёжининг ортиб бораётганидан далолатдир.
Эқуитй подкасти бошловчилари Кирстен Коросек, Антонй Ҳа ва Сеан ЎКейн ҳафтанинг асосий воқеаларини, жумладан, "биргаликдаги технологиялар" (тогетер теч) тўлқинини муҳокама қилишди. Шунингдек, Алпҳабет компаниясининг AI учун 80 миллиард доллар ажратиши фонида Anthropic'нинг махфий IPO аризаси нима англатиши таҳлил қилинди.
Экспертлар барча маблағлар яна технологик гигантларга қайтиб бораётганини ҳам кўриб чиқишди. Ушбу қизиқарли таҳлилларни YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст ва Spotify платформаларидаги Эқуитй каналида кузатиб боришингиз, шунингдек, Х ва Threads тармоқларида @ЭқуитйПод саҳифасига аъзо бўлишингиз мумкин.
…