Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширади
РWB гуруҳи бош ижрочи директори Роберт Мирзоян компаниянинг янги стратегик йўналиши — “РWB Здорове” рақамли платформаси яратилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа тиббий ва суғурта хизматларини, шунингдек, фармацевтика маҳсулотлари ва саломатлик учун мўлжалланган товарларни ягона майдонда бирлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мирзояннинг сўзларига кўра, платформанинг асосий вазифаси соғлиқни сақлаш бозори иштирокчиларининг барчасига зарур рақамли воситаларни тақдим этишдан иборат. Янги тизим ёрдамида истеъмолчилар, айниқса чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли, дори-дармон таъминотига осонроқ кириш имконига эга бўлади.
Ишлаб чиқарувчилар ва дорихоналар тармоқлари учун эса ушбу платформа Wildberries ва Русс бирлашувидан ҳосил бўлган улкан аудитория билан ишлаш имкониятини яратади. Компания амалда тиббий хизматларнинг ўзига хос маркетплейсини шакллантиришни мақсад қилган.
Ҳозирча лойиҳанинг аниқ маҳсулотлари ва техник тафсилотлари стратегияни фаол ишлаб чиқиш босқичида экани сабабли кейинроқ очиқланиши айтилмоқда. Бироқ “РWB Здорове” фойдаланувчилар учун ҳам тиббий маслаҳатлар олиш, ҳам керакли дори воситаларини харид қилиш мумкин бўлган ягона рақамли макон бўлиши аниқ.
…