BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатади

·0·Авто
BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатади

Хитойнинг BYD компанияси Канадада ўзининг электромобиллари расман сотувга чиқишидан аввал ушбу мамлакатда юқори тезликдаги қувватлаш тармоғини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания яқинда 1500 кВ қувватга эга инновацион технологиясини тақдим этган эди. Иккинчи авлод Бладе батареяси ва 1000 В архитектураси билан жиҳозланган автомобиллар бор-йўғи 5 дақиқа қувватланиш орқали 400 километр масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткич электромобилни қувватлаш жараёнини анъанавий бензинли автомобилларга ёнилғи қуйиш вақти билан тенглаштиради. Шу ҳафтада BYD Торонто шаҳрида тезкор қувватлаш тармоғини маҳаллийлаштириш ва ривожлантириш бўйича менежер лавозимига вакансия эълон қилди. Бу қадам компаниянинг Шимолий Америка бозорига жиддий кириб келишидан далолат беради.

Европа бозори ҳам BYD учун стратегик йўналиш бўлиб қолмоқда. Келаси йил якунига қадар қитъада 3000 га яқин шундай станциялар қурилиши режалаштирилган. Ҳар бир станциянинг тахминий қиймати 580 000 евро эканлигини ҳисобга олсак, лойиҳанинг умумий инвестиция ҳажми қарийб 2 миллиард АҚШ долларини ташкил этади.

Тезкор қувватлаш тармоғи, шунингдек, Австралия ва Янги Зеландияда ҳам жорий этилади. Лотин Америкаси, Яқин Шарқ ва Африка минтақалари эса ҳозирда режалаштириш босқичида турибди. Аввалроқ Синопек ва BYD ҳамкорлигида ишлаб чиқилган BYD Флаш Чаргер 2.0 станцияси Хитойнинг Венчжоу шаҳрида расман фойдаланишга топширилган эди.

BYDЭлектромобилКанадаТехнологияБладе Баттерй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиСуперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиБугун, 06:27Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиSkoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиБугун, 05:26Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланToyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланБугун, 04:23General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиGeneral Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиБугун, 03:20Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиХитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди