Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концепти

·21·Авто
Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концепти

Hyundai брендининг суббренди ҳисобланган Genesis компанияси спорт ва пойга йўналишининг келажагини ифодаловчи Магма GT3 концептини тақдим этди. Ушбу лойиҳа Hyundai Моторспорт бўлинмаси билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, бренднинг юқори тезликка мўлжалланган автомобиллар бозоридаги амбицияларини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кўплаб пойга лойиҳаларидан фарқли ўлароқ, Магма GT3 мавжуд серияли модел асосида яратилмаган. Автомобил бошиданоқ GT3 тоифаси талабларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган ва бутунлай оригинал архитектурага эга бўлган. У кенгайтирилган ғилдирак базаси, массив олд сплиттер, катталаштирилган ҳаво сўргичлар ва эшиклардаги аэродинамик элементлар билан ажралиб туради.

Genesis вакилларининг сўзларига кўра, барча муҳандислик ечимлари пастга босувчи кучни ошириш, совутиш тизимини яхшилаш ва пойга вақтидаги иссиқлик режимларини оптималлаштиришга қаратилган. Шунингдек, бренднинг ўзига хос бўлган қўш горизонтал чизиқли чироқлари сақлаб қолинган ва пойга эҳтиёжлари учун тўртта қўшимча фара билан бойитилган.

Ҳозирча Магма GT3 тадқиқот лойиҳаси бўлиб қолмоқда ва унинг серияли ишлаб чиқарилиши ёки мусобақаларда иштирок этиши бўйича аниқ режалар тасдиқланмаган. Шунга қарамай, ушбу концепт пойга технологиялари келажакдаги Genesis спорт автомобилларига қандай таъсир кўрсатишини баҳолаш имконини беради.

Шу билан бирга, бренд 2025-йил охирида тақдим этилган Магма GT концептининг интерерини ҳам илк бор кўрсатди. Салон икки кишилик гран-туризмо схемасида бажарилган бўлиб, ҳайдовчи ва йўловчи ўриндиғи баланд марказий туннел орқали яққол ажратилган.

HyundaiGenesisМагма GT3ГиперкарАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиБугун, 10:28BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53Россияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаРоссияда Европа автомобилларига талаб кескин ошди: BMW ва Audi етакчилик қилмоқдаБугун, 07:59Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиСуперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобилиБугун, 06:27Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиSkoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиБугун, 05:26Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланToyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди