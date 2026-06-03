Schauspielerin Zarina Yuldosheva steht an ihrem Geburtstag mit ihrem einzigartigen Look im Mittelpunkt!

Die Schauspielerin Zarina Yuldosheva feierte am 2. Juni ihren 26. Geburtstag. Die Künstlerin feierte im Kreise ihrer Angehörigen und Freunde und teilte Eindrücke der Feier auf ihren Social-Media-Seiten.

Es wurde bekannt, dass Zarina Yuldosheva ihren Geburtstag am selben Tag wie die Schauspielerin Durdona Kurbanova feierte. Die Veranstaltung fand in einer herzlichen Atmosphäre statt, bei der die Gäste den Künstlerinnen aufrichtige Glückwünsche aussprachen.

Die Schauspielerin präsentierte sich an dem Abend in einem eleganten und wunderschönen Look und wurde zur wahren Königin der Veranstaltung. Auf den Fotos sind auch Blumen und Geschenke zu sehen, die für sie vorbereitet wurden.

Fans und Kollegen gratulieren Zarina Yuldosheva in den Kommentaren zum Geburtstag und wünschen ihr Glück, Gesundheit und neue kreative Erfolge.