„Zumrad und Qimmat“ in einer Bühnenadaption präsentiert

Das Märchen „Zumrad und Qimmat“ ist erneut auf der Bühne zum Leben erwacht. Die Bühnenproduktion, die am 2. Juni von der Tanzschule Parizod im Palast der Gewerkschaften präsentiert wurde, hinterließ beim Publikum unvergessliche Eindrücke.

Das Konzert schuf eine einzigartige künstlerische Atmosphäre durch die Verschmelzung von nationalen Tänzen, theatralischen Elementen und modernen Bühnenlösungen. Die Darbietungen talentierter Tänzerinnen, kombiniert mit farbenfrohen Bühnenbildern und harmonischen Bildern, wurden vom Publikum mit großem Applaus begrüßt.

Versierte Künstler verkörperten die Hauptrollen in der Bühnenproduktion. Insbesondere stellte Khosiyat Khusanova die Mutter von Qimmat dar, während Bahodir Nishonov die Rolle von Zumrads Vater übernahm. Zudem brachte Sa’diya Safarova die Figur Qimmat gekonnt auf die Bühne, und E’zoza Safarova verkörperte Zumrad.

Vor allem die Bühneninterpretation der Märchenfiguren und die durch Musik und Tanz vermittelten Emotionen ließen das Publikum nicht unberührt. Obwohl der erste Tag des Konzerts bereits vorbei ist, teilen die Zuschauer ihre Eindrücke aktiv in den sozialen Medien und äußern warme Worte und Anerkennung.

Wir möchten darauf hinweisen, dass dieses Bühnenprogramm zwei Tage dauert und dem Publikum am 2. und 3. Juni präsentiert wird.