75 Rettungen und 16 Festnahmen bei der Meisterfeier von Arsenal

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75 Rettungen und 16 Festnahmen bei der Meisterfeier von Arsenal

Die Siegesparade anlässlich des ersten Premier-League-Titels von Arsenal nach 22 Jahren wurde von unschönen Zwischenfällen überschattet. Tausende Fans strömten in die Straßen von Nord-London, um ihre Helden zu feiern, doch die festliche Stimmung bescherte den Rettungsdiensten einen arbeitsreichen Tag, berichtet Goal.com. berichtet .

Nach Angaben der London Fire Brigade (LFB) mussten während der Feierlichkeiten etwa 75 Personen aus gefährlichen Höhen gerettet werden. Fans kletterten auf Bäume, Hausdächer und Ampeln, um einen Blick auf den offenen Bus mit Mikel Arteta und seinem Team zu erhaschen, was umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderte.

Während der Feierlichkeiten löste der Einsatz von Pyrotechnik einen Brand in einem örtlichen Hotel aus. Eine verirrte Leuchtkugel beschädigte die Außenfassade des Gebäudes, doch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Zudem lösten Rauchschwaden in mehreren umliegenden Gebäuden Feueralarme aus.

Die Metropolitan Police war mit über 500 Beamten im Einsatz, um rund um das Emirates Stadium für Ordnung zu sorgen. Bis Sonntagabend wurden insgesamt 16 Personen festgenommen, unter anderem wegen Trunkenheit, Drogenbesitzes, sexueller Belästigung und Angriffs auf Einsatzkräfte.

Dennoch würdigten die Behörden das Ereignis als historischen Moment für die Fans des Vereins. Obwohl die Straßen mit Müll und umgestürzten E-Bikes übersät waren, versuchten die meisten Anhänger, den Erfolg ihrer Mannschaft sicher zu feiern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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