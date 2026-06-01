Wird Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030 teilnehmen?

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Wird Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030 teilnehmen?

Der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes, Pedro Proenca, hat sich zu Fragen geäußert, ob Cristiano Ronaldo bei der Weltmeisterschaft 2030 für die Nationalmannschaft auflaufen wird. Obwohl der Star von Al-Nassr weiterhin eine Schlüsselfigur der Nationalmannschaft bleibt, bezweifeln Experten seine Chancen, im Alter von 45 Jahren an einem großen Turnier teilzunehmen. Dies berichtet Goal.com .

Auf der Bola Branca-Konferenz betonte Proenca, dass es aufgrund physiologischer Faktoren eine große Überraschung wäre, wenn Ronaldo bei der nächsten Weltmeisterschaft als Spieler teilnehmen würde. Seiner Meinung nach könnte der körperliche Zustand des Stürmers bis 2030 den Anforderungen eines so hochkarätigen Wettbewerbs möglicherweise nicht mehr gerecht werden, wobei jedoch alles vom Trainerstab und der Verfassung des Spielers zum damaligen Zeitpunkt abhängen wird.

Der Verbandschef erklärte, dass Cristiano Ronaldo nach seinem Karriereende jede beliebige Rolle im portugiesischen Fußball einnehmen könne. „Cristiano wird im portugiesischen Fußball das sein, was er sein möchte. Dies ist ein einzigartiger Fall, nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch in Bezug auf Marken- und Marketingpotenzial“, fügte Proenca hinzu.

Darüber hinaus sagte Pedro Proenca bei der Erörterung der Zukunft der Nationalmannschaft, dass Ronaldos Abschied nicht als Tragödie betrachtet werden sollte. Der Verband arbeitet derzeit an einer Strategie, um finanzielle und sportliche Stabilität zu gewährleisten, ohne sich ausschließlich auf ein oder zwei Starspieler zu verlassen.

Cristiano RonaldoPortugalWeltmeisterschaftFußballAl-Nassr
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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