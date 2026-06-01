Eder Militao könnte bei einer Rückkehr von Jose Mourinho zu Real Madrid verkauft werden

Die Gerüchte um große Veränderungen bei Real Madrid nehmen zu. Es heißt, der bekannte portugiesische Trainer Jose Mourinho könnte bald als Chefcoach zu den „Königlichen“ zurückkehren. Sollte dieses Szenario eintreten, ist ein umfassender Umbruch in Madrid wahrscheinlich.

Berichten zufolge hat Mourinho bereits mit der Kaderplanung für die nächste Saison begonnen. Der Portugiese ist für seine hohen Ansprüche, seinen harten Charakter und seine klare Vision bekannt. Daher könnte seine Rückkehr die Zukunft einiger Spieler direkt beeinflussen.

Quellen wie Transfer News Live und El Nacional berichten, dass Mourinho von der Führung von Real Madrid den Verkauf von Innenverteidiger Eder Militao fordert. Grund dafür seien die ständigen Verletzungsprobleme des Brasilianers.

Militao war in den letzten Jahren eine feste Größe in der Abwehr von Real Madrid. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Physis und Zweikampfstärke aus. Doch häufige Verletzungen verhinderten seine Konstanz. Für einen Spitzenclub ist die ständige Verfügbarkeit der Leistungsträger essenziell.

Mourinho legt genau darauf Wert. Er bevorzugt Verteidiger, die zuverlässig und körperlich fit sind, um eine lange Saison durchzustehen. Wenn ein Spieler ständig ausfällt, stört das die Pläne des Trainers erheblich.

Daher steht Militaos Zukunft in Frage. Berichten zufolge zeigt PSG Interesse an dem 28-jährigen Brasilianer. Die Pariser suchen nach Verstärkungen für ihre Defensive und sehen in Militao eine Option.

Ein Transfer dürfte jedoch schwierig werden, da Real Madrid den Spieler nicht unter Wert abgeben will. Madrid fordert eine hohe Ablösesumme, die PSG derzeit nicht zu zahlen bereit ist. Es gibt Interesse, doch die finanziellen Verhandlungen dürften zäh werden.

Für Militao könnte dies ein Wendepunkt in seiner Karriere sein. Einerseits spielt er bei einem der größten Clubs der Welt, andererseits droht er bei einem neuen Trainer aus dem Raster zu fallen. Ein Wechsel könnte daher logisch sein.

Das Interesse von PSG unterstreicht deren Ambitionen. Die Pariser wollen in Europa ganz oben mitspielen und setzen auf erfahrene Spieler. Wenn Militao fit ist, kann er die Abwehr jedes Top-Clubs verstärken.

Eine Rückkehr von Jose Mourinho ist noch nicht offiziell. Sollte Florentino Perez die Präsidentschaftswahl am 7. Juni gewinnen, gilt eine Verpflichtung des Portugiesen als sehr wahrscheinlich.

Dieses Szenario sorgt bei den Fans von Real Madrid für Aufsehen. Mourinhos erste Amtszeit war geprägt von großen Erfolgen, aber auch von kontroversen Momenten. Seine Rückkehr würde Disziplin und einen neuen Charakter in den Verein bringen.

Mourinho kommt immer mit klaren Forderungen. Er möchte Spieler, die seine Philosophie teilen. Die Nachrichten um Militao sind daher ein erstes Anzeichen für Mourinhos mögliche Pläne.

Für Real Madrid ist die Entscheidung heikel. In Topform ist Militao einer der besten Innenverteidiger der Welt. Doch die Verletzungsanfälligkeit ist ein berechtigtes Sorgenkind des Vereins.

Alles hängt nun vom Wahlausgang bei Perez, der Entscheidung zu Mourinho und dem Angebot von PSG ab. Eines ist sicher: Sollte Mourinho zurückkehren, wird es ein unruhiger Sommer in Madrid.