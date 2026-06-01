Saudi-Arabien gibt Kader für die FIFA WM 2026 bekannt

Als eines der stärksten und talentiertesten Teams Asiens, bekannt für ihren leidenschaftlichen Fußball, hat die saudi-arabische Nationalmannschaft offiziell ihren Kader für die mit Spannung erwartete FIFA WM 2026 bekannt gegeben. Der Nationaltrainer hat die 26 besten Spieler nominiert, um das Land bei diesem prestigeträchtigen Turnier zu vertreten.

Nachdem sie in den letzten Jahren durch die Verpflichtung von Weltstars in ihre heimische Liga an Erfahrung gewonnen haben, sind die saudischen Spieler bereit, bei der diesjährigen WM für Überraschungen zu sorgen. Bleiben Sie dran, während wir Ihnen Details zum Kern der Mannschaft, den Vertretern der heimischen Spitzenklubs, dem einzigen Legionär in Europa und der schweren Gruppe präsentieren!

Die Dominanz der Giganten aus Riad und Dschidda sowie der einzige Legionär

Beim Blick auf den Kader der saudi-arabischen Nationalmannschaft zeigt sich, dass der Großteil der Spieler von den führenden Klubs des Landes stammt — Al Hilol, Al Nassr, Al Ittihad und Al Ahli . Der langjährige Anführer und Kapitän Salem Al Dawsari (Al Hilol) sowie der talentierte Stürmer, der beim selben Verein wie die portugiesische Legende Cristiano Ronaldo spielt, Abdullah Al Hamdan (Al Nassr) werden die treibende Kraft des Teams sein.

Ein bemerkenswerter Aspekt des Kaders ist zudem die Nominierung des Verteidigers Saud Abdulhamid vom bekannten französischen Klub Lens . Dieser versierte Abwehrspieler ist der einzige Legionär in Saudi-Arabiens diesjährigem Aufgebot.

Die schwere Gruppe von Saudi-Arabien: Laut Auslosung trifft Saudi-Arabien in der Gruppenphase der WM auf ernstzunehmende Konkurrenz. Sie kämpfen um den Einzug in die nächste Runde gegen die Fußballgroßmacht Spanien, den starken afrikanischen Vertreter Kap Verde sowie den zweifachen Weltmeister aus Südamerika, Uruguay .

Der offizielle WM-Kader 2026 von Saudi-Arabien

Den vollständigen Kader der saudi-arabischen Nationalmannschaft, die bei der WM glänzen möchte, finden Sie in der folgenden Tabelle:

Positionen Spieler und ihre Vereine Torhüter Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al Hilol), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr). Verteidiger Saud Abdulhamid (Lens), Abdullah Al Amri (Al Ittihad), Jihad Thakri (Al Qadsiah), Hassan Al Tambakti (Al Hilol), Ali Alawjami (Al Hilol), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Moteb Al Harbi (Al Hilol), Ali Majrashi (Al Ahli), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Nawaf Al Boushal (Al Nassr). Mittelfeldspieler Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilol), Mohamed Kanno (Al Hilol), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ala Al Haji (Neom), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Salem Al Dawsari (Al Hilol). Stürmer Firas Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Sultan Madash (Al Hilol), Ayman Yahya (Al Nassr), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq).

Der Kader zeigt, dass die Spieler durch ihre langjährige Zusammenarbeit ein hohes Maß an Eingespieltheit besitzen. Dies wird ihnen helfen, gegen starke Gegner zu bestehen.

Wir wünschen dem asiatischen Vertreter und allen Teilnehmern viel Erfolg bei diesem Fußballfest. Verfolgen Sie die spannendsten Nachrichten aus der Welt des Fußballs mit uns! Bleiben Sie dran!