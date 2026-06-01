Manchester United beschleunigt Verhandlungen über Transfer von Matheus Fernandes

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Manchester United beschleunigt Verhandlungen über Transfer von Matheus Fernandes

Manchester United hat sich ernsthaft in den Kampf um Matheus Fernandes von West Ham United eingeschaltet, um das Mittelfeld in der Sommer-Transferperiode zu verstärken. Es wird erwartet, dass der 21-Jährige den Londoner Verein nach einer enttäuschenden Saison verlässt, und die "Red Devils" führen derzeit das Rennen an, wie berichtet Goal.com.

Die Vereinsführung sieht in dem jungen portugiesischen Talent eine langfristige Lösung. Der Plan sieht vor, dass Matheus Fernandes im neu formierten Mittelfeld ein Tandem mit Kapitän Bruno Fernandes bildet. Berichten zufolge hat das Transferkomitee von Manchester United den Kontakt zu den Vertretern des Spielers intensiviert.

Die Aussicht auf einen Wechsel ins Old Trafford ist für den jungen Spieler sehr attraktiv, zumal er in der nächsten Saison in der Champions League spielen möchte. Die Konkurrenz ist jedoch groß. Während Arsenal ihn als geeigneten Nachfolger für Christian Norgaard sieht, beobachten auch PSG und Atletico Madrid die Situation genau.

Auch andere Vertreter der Premier League, Chelsea und Aston Villa, sind in das Rennen eingestiegen. Aus der italienischen Serie A sind zudem Giganten wie Inter, Juventus und Napoli an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert. West Ham kaufte den Spieler letztes Jahr für 38 Millionen Pfund.

Derzeit bewertet der Londoner Verein Fernandes auf etwa 42-50 Millionen Pfund, ein Abstieg könnte diesen Preis jedoch senken. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft bis 2030 und enthält keine Ausstiegsklausel, doch aufgrund des finanziellen Drucks wird erwartet, dass West Ham zum Verkauf gezwungen sein könnte.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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