Das prächtige Olympische Dorf unserer Hauptstadt war erneut Gastgeber eines großen und aufregenden Sportfestes. Vier Tage lang fanden in der Kampfarena des Komplexes die prestigeträchtigen Asian Open Cup-Wettkämpfe im Judo für Kadetten und Junioren statt, die dem Gedenken an die legendäre usbekische Sportpersönlichkeit Uchqun Murodov gewidmet waren. Bei diesem Großereignis namens "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" zeigten die talentiertesten Athleten unseres Kontinents und der Welt ihr Können auf der Tatami.

Dies war ein unvergessliches Turnier, das den usbekischen Sportfans wahren Stolz und Ehre bereitete! Bleiben Sie auf unserer Seite, während wir Ihnen die Details der absoluten Dominanz unserer Vertreter auf der Tatami, die starken Trainer, die unsere Teams zum Sieg führten, und die rekordverdächtige Medaillenausbeute näherbringen!

1500 Talente im Wettstreit auf der Tatami von Taschkent

Laut der offiziellen Mitteilung des Pressedienstes des Usbekischen Judo-Verbandes nahmen an diesem bedeutenden kontinentalen Wettbewerb Teilnehmer aus über 10 Ländern teil, fast 1500 der besten und hoffnungsvollsten jungen Sportler. Die intensiven und kompromisslosen Kämpfe, die in zwei Altersklassen organisiert wurden, boten den Fans unvergessliche, spannende Momente.

Das Erfreulichste und Stolzeste ist, dass die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft sowohl bei den Kadetten als auch bei den Junioren ihren Gegnern keine Chance ließen und das Podium vollständig eroberten!

Sieg zweier Generationen: 71 Medaillen blieben im Land!

Hinter diesem großartigen Erfolg unserer Nationalmannschaften steht die unermüdliche Arbeit des kompetenten Trainerstabs. Unsere Vertreter beider Altersklassen beendeten das Turnier auf höchstem Niveau und erzielten ein Rekordergebnis.

Unsere siegreichen Talente und ihre Medaillenbilanz sind in der folgenden speziellen Tabelle deutlich dargestellt:

Teamzusammensetzung und Cheftrainer 🥇 Goldmedaillen 🥈 Silbermedaillen 🥉 Bronzemedaillen Gesamtbilanz Kadetten

(Cheftrainer: Aurelian Chiprian-Flis) 13 9 16 38 Medaillen Junioren-Nationalmannschaft

(Cheftrainer: Iskandar Rasulov) 9 9 15 33 Medaillen Gesamtergebnis: 22 18 31 🌟 71 Medaillen!

Vorteil des Gastgebers: Dank des großen Mutes, den unsere Kämpfer in beiden Kategorien zeigten, blieben insgesamt 71 Medaillen in unserer Heimat Usbekistan. Dieser Indikator bewies deutlich die Stärke der usbekischen Judoschule und dass eine neue Generation von Champions heranwächst, die die Ehre unseres Landes bei zukünftigen Olympischen Spielen verteidigen wird.

Wir gratulieren allen unseren jungen Kämpfern, die auf der Tatami von Taschkent wahren Mut und Geist bewiesen haben und in der Mannschaftswertung absolut konkurrenzlos waren, sowie ihren engagierten Mentoren und unserem ganzen Volk von Herzen zu diesem großartigen Sieg! Mögen solche schönen Siege in unserem Leben anhalten!

Verfolgen Sie mit uns die neuen Höhen des usbekischen Sports, den Erfolg unserer geliebten Kämpfer und die aktuellsten, freudigsten Nachrichten von der Weltbühne, liebe Leser!