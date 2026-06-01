Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo könnte bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, hat die Möglichkeit einer Teilnahme des legendären Stürmers Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030 nicht ausgeschlossen. Obwohl der Star, der derzeit für Al-Nassr spielt, zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt sein wird, glaubt der Trainer, dass seine einzigartige mentale Stärke und sein Siegeshunger ihn zum Turnier führen könnten. Dies berichtet Goal.com .

Laut Martinez ist der Hauptaspekt, der Ronaldo von anderen Spielern unterscheidet, nicht seine körperliche Verfassung, sondern sein ständiger Drang zur Verbesserung. Der Trainer betonte, dass viele Spieler nach dem Gewinn der Champions League oder des Ballon d'Or die Motivation verlieren, aber Cristiano Ronaldo möchte jeden Tag neue Höhen erreichen.

Die Weltmeisterschaft 2030 soll in Portugal, Spanien und Marokko stattfinden. Obwohl einige Experten es aufgrund biologischer Faktoren für schwierig halten, dass ein 45-jähriger Spieler auf dem Platz steht, blickt Martinez optimistisch auf die Chancen seines Kapitäns. Ihm zufolge wird Ronaldo bis zum Ende für dieses Ziel kämpfen.

Roberto Martinez äußerte sich auch zu seiner Zukunft und den Gerüchten, die ihn mit Real Madrid in Verbindung brachten. Vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen beim Madrider Verein wurde sein Name unter den Kandidaten genannt. Martinez beantwortete die Frage mit einem Scherz und betonte, dass er sich auf seine Arbeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft konzentriere.