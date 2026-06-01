Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo könnte bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen

·73·Sport
Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo könnte bei der Weltmeisterschaft 2030 spielen

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, hat die Möglichkeit einer Teilnahme des legendären Stürmers Cristiano Ronaldo an der Weltmeisterschaft 2030 nicht ausgeschlossen. Obwohl der Star, der derzeit für Al-Nassr spielt, zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt sein wird, glaubt der Trainer, dass seine einzigartige mentale Stärke und sein Siegeshunger ihn zum Turnier führen könnten. Dies berichtet Goal.com .

Laut Martinez ist der Hauptaspekt, der Ronaldo von anderen Spielern unterscheidet, nicht seine körperliche Verfassung, sondern sein ständiger Drang zur Verbesserung. Der Trainer betonte, dass viele Spieler nach dem Gewinn der Champions League oder des Ballon d'Or die Motivation verlieren, aber Cristiano Ronaldo möchte jeden Tag neue Höhen erreichen.

Die Weltmeisterschaft 2030 soll in Portugal, Spanien und Marokko stattfinden. Obwohl einige Experten es aufgrund biologischer Faktoren für schwierig halten, dass ein 45-jähriger Spieler auf dem Platz steht, blickt Martinez optimistisch auf die Chancen seines Kapitäns. Ihm zufolge wird Ronaldo bis zum Ende für dieses Ziel kämpfen.

Roberto Martinez äußerte sich auch zu seiner Zukunft und den Gerüchten, die ihn mit Real Madrid in Verbindung brachten. Vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen beim Madrider Verein wurde sein Name unter den Kandidaten genannt. Martinez beantwortete die Frage mit einem Scherz und betonte, dass er sich auf seine Arbeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft konzentriere.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugalWeltmeisterschaftReal Madrid
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17Portugal will die WM für Cristiano Ronaldo gewinnenHeute, 07:55FC Barcelona vor Einigung mit Al-Hilal über Joao-Cancelo-TransferHeute, 07:51Wechselt Robert Lewandowski zu Manchester United? Saha äußert sichHeute, 07:40Real Madrid vor Überraschungstransfers: Zwei Stars vor dem WechselHeute, 07:34
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt