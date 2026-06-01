Jeremie Frimpong feiert die Niederlage von Arsenal in der Champions League

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Jeremie Frimpong feiert die Niederlage von Arsenal in der Champions League

Liverpool-Verteidiger Jeremie Frimpong hat zur Ruhe aufgerufen, nachdem Videos aufgetaucht sind, die ihn bei der Feier der Champions-League-Finalniederlage von Arsenal gegen PSG zeigen. In der Partie in Budapest verlor der Londoner Club im Elfmeterschießen und verpasste damit die Chance auf den ersten großen Europapokaltitel der Vereinsgeschichte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl Kai Havertz in der 6. Minute die Führung erzielte, glich Ousmane Dembele aus. Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten 1-1. Im Elfmeterschießen führten Fehlschüsse von Eberechi Eze und Gabriel Magalhaes dazu, dass PSG seinen Titel erfolgreich verteidigte. Nachdem der Pariser Club letztes Jahr Inter besiegt hatte, krönten sie sich zum zweiten Mal in Folge zum Champion.

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, in denen Jeremie Frimpong nach dem Fehlschuss von Gabriel jubelt. Viele werteten dies als Feindseligkeit gegenüber dem Premier-League-Meister. Der ehemalige Star von Bayer Leverkusen stellte jedoch klar, dass er keine bösen Absichten gegenüber dem Team von Mikel Arteta hatte.

Über Instagram erklärte Jeremie Frimpong: "Bleibt ruhig, ich hatte eine Wette mit einem Freund abgeschlossen und diese gewonnen. Ich habe mich einfach über den Sieg gefreut, das ist alles." Der Vorfall löste in der Fußballwelt große Diskussionen aus.

Auch Arsenals Londoner Rivale Chelsea nutzte die Situation für einen provokanten Beitrag in den sozialen Medien. Sie luden Fans in die "Trophäenkammer Londons" zu einer Tour durch die Stamford Bridge ein. Später milderten die "Blues" ihren Ton, gratulierten Arsenal zum Premier-League-Titel und freuten sich auf die Rivalität in der nächsten Saison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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