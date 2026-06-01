Der Londoner Verein Arsenal bereitet ein überraschendes Angebot für Marcus Rashford im Sommer-Transferfenster vor. Mikel Arteta plant, den Absolventen der Manchester United Akademie zu verpflichten, um die Angriffsreihe des Teams zu verstärken. Die Option einer Rückkehr in die Premier League wird für den Stürmer, der derzeit an Barcelona ausgeliehen ist, ernsthaft in Betracht gezogen. Dies berichtet Goal.com .

Marcus Rashford hat beim katalanischen Verein unter Hansi Flick zu seiner besten Form zurückgefunden. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten beim FC Barcelona zögert die Führung jedoch, die Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Pfund zu ziehen. Diese Situation hat auch das Interesse von Schwergewichten wie Chelsea und Bayern München geweckt.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta fordert nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain mehr Aktivität auf dem Transfermarkt. Der Trainer betont, dass das Team ehrgeizige und schnelle Entscheidungen treffen muss, um ein neues Niveau zu erreichen. Rashfords Umfeld glaubt ebenfalls, dass die "Gunners" bei einer Einigung über die Ablösesumme die Hauptanwärter wären.

Obwohl Barcelonas Sportdirektor Deco die Professionalität des Spielers lobte, haben die wirtschaftliche Lage des Vereins und die 80 Millionen Euro für Anthony Gordon Rashfords Chancen auf einen Verbleib in Spanien verringert. Nun gilt es als wahrscheinlich, dass der 28-jährige Stürmer seine Karriere bei einem der Londoner Clubs fortsetzen wird.