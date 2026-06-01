Eine neue und vielversprechende Generation des usbekischen Sports hat in Ostasien ihr Können unter Beweis gestellt! Die U-20-Asienmeisterschaften in der Leichtathletik, die vom 28. bis 31. Mai in Hongkong stattfanden, sind beendet. Die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft, die unser Land bei diesem prestigeträchtigen Wettbewerb vertraten, bei dem die schnellsten, wendigsten und stärksten jungen Sportler Asiens zusammenkamen, haben würdig abgeschnitten und kehren mit glänzenden Siegen in die Heimat zurück.

Waren Sie auch von den Erfolgen unserer jungen Sportstars auf den Bahnen von Hongkong begeistert? Bleiben Sie auf unserer Seite, während wir Ihnen die Medaillenausbeute unserer Vertreter, unseren Helden auf dem obersten Treppchen und die symbolischen Details des Wettbewerbs vorstellen!

Magie von Hongkong: Offizielle Nachrichten des Nationalen Olympischen Komitees

Nach offiziellen Angaben des Pressedienstes des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Usbekistan gewannen unsere hartnäckigen und talentierten Leichtathleten, die an dieser Kontinentalmeisterschaft teilnahmen, insgesamt 1 Gold-, 1 Silber- und 4 Bronzemedaillen. Unsere Vertreter kämpften in verschiedenen Lauf-, Hürden- und Wurfdisziplinen auf Augenhöhe mit den Vertretern der asiatischen Großmächte und bewiesen ihr Können in der Praxis.

Unsere Helden, die den Kontinent in Staunen versetzten, und ihre Triumphe

Sie können sich in der folgenden speziellen Tabelle ausführlich über unsere jungen Sportler, die unsere Flagge auf den Bahnen und Feldern von Hongkong hochgehalten haben, und ihre Ergebnisse informieren:

🏅 Medaillenrang 🏃‍♂️ Name des Athleten 🎯 Disziplin (Sportart) 🥇 Goldmedaille Ruslan Sadullayev Speerwurf (Kontinentalmeister!) 🥈 Silbermedaille Timur Nasimov 5000-Meter-Lauf 🥉 Bronzemedaille Sadafbonu Nusratilloyeva 5000-Meter-Lauf 🥉 Bronzemedaille Sadafbonu Nusratilloyeva 3000-Meter-Hindernislauf 🥉 Bronzemedaille Dilnoza Xoshimova 3000-Meter-Lauf 🥉 Bronzemedaille Sarvar Meyliyev Weitsprung

Doppelter Heldentum: Unsere Nationalmannschaftsvertreterin Sadafbonu Nusratilloyeva zeigte ihre Entschlossenheit deutlich. Sie erreichte sowohl im normalen Lauf als auch im anspruchsvollen 3000-Meter-Hindernislauf die Top 3 und fügte dem Konto unserer Delegation 2 Bronzemedaillen hinzu!

Wir gratulieren allen unseren jungen Sportlern, die durch ihren jugendlichen Elan und ihre unermüdliche Arbeit Ruhm für unser Land bei den Asienmeisterschaften errungen haben, sowie ihren hart arbeitenden Trainern und allen Fans des usbekischen Sports von ganzem Herzen zu diesem Erfolg! Wir wünschen unseren Vertretern viel Glück und Siege bei den nächsten großen Wettbewerben.

Verfolgen Sie mit uns die neuen Höhenflüge des usbekischen Sports, die Erfolge unserer strahlenden Zukunftshoffnungen und die aktuellsten Nachrichten von den internationalen Schauplätzen, liebe Leser!